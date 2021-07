FMF niega el ascenso de Irapuato a la Liga de Expansión. La Federación Mexicana de Futbol (FMF) anunció este lunes que Irapuato no logró la certificación necesaria para ascender a la Liga de Expansión Mx, a pesar de que consiguió su promoción por la vía deportiva, y permanecerá un año más en la Liga Premier—tercera categoría del balompié nacional.

La FMF informa acerca de la posible participación de un tercer equipo de la @LigaPremier_FMF como invitado en la @LigaMXExpansion.



Lee más: https://t.co/JBBXnwTPfv#FMFporNuestroFútbol pic.twitter.com/OAYHggdmuX — Federación Mexicana de Fútbol (@FMF) July 5, 2021

A través de un comunicado de prensa, la FMF aseguró que la decisión se tomó después de que los Freseros no cumplieran con lo establecido en el cuaderno de cargos solicitados. Además del equipo de Guanajuato, otras dos franquicias no lograron reunir los requisitos necesarios por lo que no podrán ocupar una plaza en la división de plata del futbol mexicano.

Este lunes, la LIGA Expansión MX fue notificada por la Federación Mexicana de Futbol de que ninguno de los clubes que se encontraba en evaluación de certificación, cumplió con los requisitos establecidos, por lo que la temporada 2021-2022 se jugará con 17 equipos. https://t.co/cVEXgRei2N — Liga BBVA Expansión MX (@LigaMXExpansion) July 5, 2021

“El día del hoy el Auditor Independiente informó a la Dirección General de Operaciones de la FMF, en presencia de la Secretaria General, la Presidencia de la Liga Premier y la Dirección de la Liga de Expansión que ninguno de los tres Clubes cumplió con la estructura financiera, control económico y estructura legal entre otros, establecidos como mínimos para poder ser considerado como invitado en la Liga de Expansión MX”, detalló la FMF en su comunicado.

FMF niega el ascenso de Irapuato a la Liga de Expansión; no cumplió con los requisitos establecidos

De esta manera, los Alacranes de Durango y Matamoros perdieron las oportunidad de ascender por la vía administrativa, ante la recomendación de la Liga Premier. Hasta el momento, Raya2, club filial de Monterrey, es la única nueva cara para la temporada 2021-2022 de la Liga de Expansión Mx, que se jugará con 17 clubes.

SE ACABO EL SUEÑO



La FMF le dice NO a Irapuato en lo deportivo y en lo administrativo, junto a otros candidatos de Liga Premier.



Asó lo manifestó después de la asamblea general de la FMF, por lo que Irapuato se queda sin jugar en la Liga de Expansión. pic.twitter.com/uUiA1NcqAC — Tribuna Fresera (@TFresera) July 5, 2021

Irapuato ganó su ascenso deportivo hace unas semanas, después de derrotar en la final de la Liga Premier a Cruz Azul Hidalgo por marcador global de 3-1.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen