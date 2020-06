Floyd Mayweather pagará funeral de George Floyd. Ante la indignación y molestia que ha ocasionado el asesinato de George Floyd a manos de un policía en la ciudad de Minneapolis, Minnesota, Floyd Mayweather estaría dispuesto a pagar el funeral del afroamericano. De acuerdo a Leonard Ellerbe, CEO de Mayweather Promotions, el ex boxeador se hará cargo de todos los gastos generados por el servicio fúnebre de la más reciente víctima de brutalidad policiaca con tintes de racismo.

“Probablemente se enojará conmigo por decir eso, pero sí, (Floyd Mayweather) definitivamente pagará el funeral… Floyd ha hecho este tipo de cosas en los últimos 20 años”, expresó Ellerbe en una charla con ESPN. Según el CEO de Mayweather Promotions, ‘Money’ no quería que supiera que realizaría este gesto.

En 2011, Mayweather pagó por el sepelio del ex pugilista Genaro Hernández, quien perdió la vida a los 45 años tras batallar contra el cáncer. El primer título del mundo que obtuvo ‘Money’ fue ante Hernández en 1998.

La semana pasada, un policía de Minneapolis asesinó a George Floyd tras someterlo por presuntamente haber pagado con un billete falso en una tienda. El uniformado se arrodilló sobre el cuello de Floyd y causó su muerte al asfixiarlo, ante la mirada de su compañero de patrulla y un paramédico que intentaba auxiliar a la víctima.

