Florian Thauvin asegura que Tigres podría competir en la Ligue 1. Florian Thauvin se convirtió en el fichaje bomba de la Liga Mx y de inmediato llenó de flores a su nuevo equipo. El atacante francés aseguró que los Felinos tiene una gran plantilla e incluso se atrevió a decir que podrían competir y terminar en una buena posición en la Ligue 1.

LO TIENE CLARO 😌🔥



Florian Thauvin considera que Tigres podría jugar tranquilamente en la Ligue 1 🐯🇫🇷



El francés se dice emocionado por las emociones que le puede ofrecer el futbol mexicano 🤩🇲🇽https://t.co/7zAkruR5i6 — SoyReferee (@SoyReferee) July 16, 2021

“Somos un equipo con muy buenos jugadores, con mucha calidad. No hay duda, honestamente nuestro equipo podría jugar en el campeonato francés y quedar muy bien clasificados, sin problema”, dijo el galo en entrevista con el departamento de prensa de la Liga Mx.

Florian Thauvin ve en #TigresUANL un equipo con posibilidades de vencer en la Ligue 1#Tigres #LigaMX https://t.co/xKh4csYO0k — SoyFutbol (@Soy_Futbol_) July 16, 2021

Thauvin no ocultó su felicidad por el recibimiento que tuvo a su llegada al equipo y resaltó la calidez de los aficionados del club. “Me dieron una bienvenida increíble. Nunca había visto algo así en mi vida. Me sentí inmediatamente parte de esta familia. Me hicieron muy feliz y voy a hacer todo lo posible por ellos”, añadió.

El exjugador de Marsella confesó que supo de la existencia de los Tigres gracia a André-Pierre Gignac, con quien compartió equipo en Francia, e indicó que busca ser tan feliz en el club como lo ha sido el Bómboro.

La plataforma OneFootball transmitirá los partidos de la Liga MX y Tigres para seguir de cerca a sus seleccionados Florian Thauvin y AP Gignac. La Liga MX, por primera vez en la historia, podrá ser vista desde Francia.

INTERNACIONALES 🇨🇵🌍

EFECTO TIGRES 🐯 pic.twitter.com/208pLE0IE6 — Noti Tigres UANL (@NotiTigresmx) July 16, 2021

“Descubrí a los Tigres por Gignac. Vi muchos videos y un reportaje de él. Me encantó la playera. En el estadio, los fans viven los partidos con mucha pasión. Veo que Gignac aquí es muy feliz. Y para mí ser feliz es lo más importante en la vida”, concluyó.

¡BIENVENUE FLORIAN THAUVIN! 🇫🇷🐯 TIGRES ES TU CASA 🏟🇲🇽 pic.twitter.com/xSjf0vJQEk — Garra de Tigre 🐯 (@garradetigre_) June 12, 2021

Florian Thauvin apenas realizó algunos entrenamientos de la pretemporada del equipo, debido a que fue convocado por Francia para participar en el Torneo de Futbol de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El galo se perderá las primeras jornadas del Apertura 2021 por este compromiso y volverá a reportar una vez que a su fin la participación del campeón del mundo en este certamen.

