Florentino tiene el sueño de contratar a Neymar.

Ribeiro ex agente del brasileño reveló una charla que tuvo con el presidente del Real Madrid.

Wagner Ribeiro es el ex repesentante de Neymar y en una entrevista reveló el deseo del Real Madrid por contratar al jugador.

Ribeiro dialogó con ‘Canal do Nicola’ de ESPN y aseguró que tuvo una charla con Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, para contratar al brasileño.

“Fui a Madrid varias veces, porque Florentino tuvo el sueño de llevarse a Neymar. El año pasado estuve con él, en mayo, en la oficina, e incluso me dijo que mantiene el sueño de fichar a Neymar”.

Además, el ex representante del jugador del PSG comentó por qué no se fue del club francés: “Porque Neymar no tenía un precio determinado. El PSG podía pedir 500 millones de euros, no había precio porque aún tenía un contrato largo”.

“Pero para esta temporada ya tiene un precio fijo marcado por la FIFA, un valor porcentual a los 222 millones que se pagaron. Ahora Neymar cuesta 164 millones de euros”.

El ex agente de Neymar, que sigue asesorándolo, confirmó lo ya avanzado por MD. La temporada pasada estuvo negociando con el Real Madrid. Incluso llegó a viajar a la capital española en mayo para reunirse con Florentino Pérez.

“Fui a Madrid varias veces, porque Florentino tuvo el sueño de llevarse a Neymar. El año pasado estuve con él, en mayo, en su oficina, e incluso me dijo que mantiene el sueño de fichar a Neymar “, reveló Ribeiro.

Pero entonces Neymar aún tenía claro volver a Barcelona, su principal objetivo y que aún mantiene. Tal y como apuntó MD, llegó a ver tan claro su regreso al Barça que incluso habló con gente de Barcelona para alquilar casa ya el verano pasado.

Florentino tiene el sueño de contratar a Neymar.

Florentino Pérez, en silencio, hablaba con Nasser Al-Khelaïfi. La prueba es que hubo intercambio de porteros entre el Real Madrid (Keylor Navas) y el PSG (Alphonse Areola).

Ribeiro dio el mensaje a Neymar, pero el crack brasileño prefirió quedarse en París un año más porque desde el Barça le habían dicho que aguardara un año. Fue la promesa que le convenció para esperar una temporada más y poder cumplir su sueño de volver a Barcelona.

Síguenos Twitter @ElDictamen en