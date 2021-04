Florentino Pérez sale en defensa de la Superliga de Europa. Un día después de anunciar la Superliga de Europa, Florentino Pérez, presidente de Real Madrid, defendió el nacimiento de este torneo que tiene de cabeza al mundo del futbol. El poderoso directivo de los Merengues reveló que los clubes de España, Italia e Inglaterra idearon el campeonato debido a las pérdidas económicas que dejó la pandemia de COVID-19.

🚨 Florentino Pérez en El Chiringuito, en directo el presidente de la Superliga https://t.co/4WqEzXQr5K — MARCA (@marca) April 19, 2021

“Nadie ha montado nada, los clubes importantes de Inglaterra, Italia y España tienen que dar una solución a una situación muy mala que está atravesando el fútbol, hemos perdido 5.000 millones (de euros), muy mala (situación)”, dijo Pérez en entrevista con el programa El Chiringuito. Florentino indicó que tan solo los Blancos han perdido 400 millones de euros en dos temporadas.

⚪️‼️ "Al REAL MADRID NO le van a ECHAR ni de la CHAMPIONS ni de LA LIGA"



🚨 FLORENTINO PÉREZ, contundente. En EXCLUSIVA con @jpedrerol en #ChiringuitoFlorentino pic.twitter.com/qjSL6WdHaU — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 19, 2021

Acerca de las posibles represalias de la UEFA, el presidente de Real Madrid rechazó que se vayan a hacer acreedores a algún castigo deportivo e intentó calmar la situación al señalar que ningún futbolista será vetado como ha advertido la FIFA.

“Los jugadores pueden estar tranquilos porque eso (las amenazas) no van a pasar. Pero los que manejan los monopolios, la UEFA, tiene que ser transparente. A nosotros no nos van a echar de la Champions, completamente seguro. Ni de la Liga, nada, nada”, añadió Pérez, quien señaló que el nuevo formato de la Liga de Campeones no solucionará los problemas económicos que viven los clubes europeos.

‼️"NO es una LIGA para RICOS. Es una liga para SALVAR el FÚTBOL basada en la SOLIDARIDAD"



FLORENTINO PÉREZ responde a las críticas en EXCLUSIVA con @jpedrerol en #ChiringuitoFlorentino pic.twitter.com/8PPJukk4C8 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 19, 2021

Finalmente, Florentino aseguró que el futbol ha perdido interés entre los jóvenes y culpó a la baja calidad de algunos partidos en la Champions.

👐 "Los FUTBOLISTAS pueden estar TRANQUILOS. NO se les va a SANCIONAR sin selección"



🗣 FLORENTINO PÉREZ, en EXCLUSIVA con @jpedrerol. #ChiringuitoFlorentino pic.twitter.com/Uz76CztH1b — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 19, 2021

“El fútbol en este momento ha bajado su atractivo entre los jóvenes y queremos elaborar una competición para que dejen la tablet, tienen otras plataformas, pero el fútbol que sea entretenido. Cuanto mejores sean los partidos, más entretenido será. La Champions es atractiva a partir de cuartos, nos toca jugar con equipos modestos que no tiene atractivo”, concluyó.

