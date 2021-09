Florian Thauvin quiere ser titular con Tigres. Florian Thauvin, refuerzo bomba de los Tigres, aseguró que no desea estar en la banca y señaló que se encuentra listo y adaptado para convertirse en titular. El atacante francés reconoció que tuvo dificultades a su arribo a la Liga Mx, pero aseguró que estas quedaron atrás.

“No estoy aquí para estar en la banca, estoy para jugar y estoy de acuerdo con Miguel en que necesito tiempo para acostumbrarme y es por eso que estaba en la banca, pero poco a poco Miguel me da minutos en la cancha, y ahora estoy listo para empezar: Florian Thauvin pic.twitter.com/rVEugq25Vq — Andre Marín (@andremarinpuig) September 7, 2021

“Es una cuestión de adaptación, no estoy aquí para estar en la banca, sino para jugar, estoy de acuerdo con Miguel Herrera de que necesitaba tiempo para acostumbrarme y por eso estoy en la banca, pero poco a poco Miguel me da más minutos y ahora estoy listo para empezar”, dijo en conferencia de prensa.

Florian Thauvin: "Tengo prisa que André regrese, quiero jugar con él, nos conocemos muy bien en la cancha, entonces ojalá que todo pase bien" pic.twitter.com/W1CpYZ76C9 — Rafael Rivera (@RafaDato2) September 7, 2021

Thauvin reveló que fue honesto con el Piojo Herrera y le indicó que no se sentía en condiciones óptimas para disputar los juegos desde el inicio hace algunas semanas.

“La verdad es que después del segundo partido que jugué, hablé con Miguel y le dije, ahora no me siento bien, necesito acostumbrarme a mis compañeros, al juego, al calor, no estaba listo, físicamente se me agitaba el corazón y le dije a Miguel prefiero trabajar con el preparador físico para estar listo para el partido y entrar a los partidos para tomar confianza, acostumbrarme al esfuerzo”, añadió.

Florian Thauvin se perdió el inicio del Apertura 2021 debido a que jugó el torneo de futbol de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con Francia. A su regreso, la bomba de la Liga Mx ha disputado cuatro juegos en el torneo y suma un gol y una asistencia. Además, disputó el único partido de Tigres en la Leagues Cup.

