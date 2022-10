FINGIMOS QUE NO SABEMOS.

Emociones Compartidas. Por Carlos López Gutiérrez de Velasco.

El formato que tenemos en el futbol mexicano no nos permite tener campeones con antelación. Lo que sucede, por ejemplo, en Alemania con Bayern München, en nuestro país no se da. Nuestros campeones, mayormente, son determinados por el último empuje, una buena racha en los momentos finales de la temporada y lo bien o mal que lo hagan en la conocida liguilla. Sin embargo, hay ocasiones en las que un equipo mantiene, de inicio a fin, una superioridad futbolística y anímica sobre el resto, tanto que es imposible no verle un aura de campeón. Creo firmemente que esta temporada está pasando eso con el América.

Ya son varios años de Las Águilas buscando la estrella número catorce, desde hace media década no las vemos en la cima del futbol mexicano. Claro, cinco años de sequía liguera no es nada para el ritmo de la Liga MX, pero las exigencias del Club América de México poco o nada se parecen a las de cualquier otro equipo de nuestro país. Parte de eso justifica el por qué se proclaman, y les doy toda la razón, el más grande de México. Además, en el último par de temporadas, sus caídas han sido poco más que penosas. El famoso chicotazo y aquella eliminatoria frente a Universidad Nacional aniquiló todo rastro del “Solarismo”.

Con Fernando Ortiz, la “Tanoneta”, hemos visto un conjunto azulcrema muy diferente. Entendido, hambriento y capaz. Dentro de todo, da mucho gusto ver a los de Coapa así. En su plantel, están varios jugadores mexicanos que necesitamos bien para la próxima copa del mundo. Guillermo Ochoa es uno de los líderes mexicanos, lo de Henry Martín es casi un hecho, Salvador Reyes sería de gran utilidad y todavía mantenemos la esperanza de que llegue alguna iluminación a Gerardo Martino, el estratega del tri, y escriba el nombre de Alejandro Zendejas en la lista. Crédito también a Emilio Lara, que es un juvenil sin techo. Lo veremos en las próximas justas mundialistas.

El equipo sabe a lo que juega y lo hace bien, mantiene un gran momento anímico y se nota. Los de amarillo disfrutan de su futbol, gozan de la identidad y exigencia americanista, y los resultados los han acompañado toda la temporada; recién le clavaron un 1-6 a Puebla en el Estadio Cuauhtémoc por el juego de ida de los cuartos de final. Esto, el mismo día que cumplieron 106 años de existencia. Con que hagan lo mínimo en el partido de vuelta, estarán en las semifinales.

Hoy no hay un mejor equipo en México. Línea por línea. Escalón por escalón. Jerarquía por Jerarquía. Estructura por estructura. En estos momentos, No existe.

Por el bien de la “emoción” de la liguilla no lo decimos en voz alta, pero todos sabemos que el América será campeón en dos semanas. Sólo fingimos que no.

Más en Twitter: @carloslgtzdev.

