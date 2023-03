Finaliza el Selectivo Estatal de Atletismo.

Se alistan ahora al Macro Regional. En mayo en Chiapas.

Después de tres días de competencias concluyó con éxito el Selectivo Estatal de Atletismo que organizó el Instituto Veracruzano del Deporte (IVD) en coordinación con la Asociación Veracruzana de Atletismo que reunió a cerca de 500 deportistas de las categorías Sub 16, Sub 18 y Sub 20 en ambas ramas.

De este evento han salido los deportistas veracruzanos que representarán al estado en el evento Macro Regional que habrá de celebrarse del 23 al 28 de mayo en el estado de Chiapas, último escalón hacia los Juegos Nacionales CONADE 2023.

RESULTADOS

Salto de Longitud Sub 16 Varonil

1.- Alan Villalobos Coatzacoalcos

2.- Eddie Munguía Poza Rica

3.- Roberto Ramírez Poza Rica

5000 metros Carrera Sub 18 Femenil

1.- Hanni Martínez Minatitlán

2.- Emmy Belén Díaz Xalapa

3.- Sheyla Lazcano Poza Rica

5000 metros Carrera Sub 20 Femenil

1.- Berenice Sánchez Xalapa

2.- Mitzi Nabor Perote

3.- Diandra Herrera Minatitlán

5000 metros Carrera Sub 20 Varonil

1.- Rodrigo Fuentes Perote

2.- José Sánchez San Andrés Tuxtla

3.- Castellanos Orizaba

150 Metros Planos Sub 16 Femenil

1.- Regina Alvarado Boca del Río

2.- Mía Sánchez Boca del Río

3.- Emily Machucho Santiago Tuxtla

150 Metros Planos Sub 16 Varonil

1.- Jesús Pino Xalapa

2.- Diego Hidalgo Córdoba

3.- Adrián García Las Choapas

200 Metros Planos Sub 18 Femenil

1.- Jazmín López Emiliano Zapata

2.- Luciana Moreno Córdoba

3.- Abigail Quirio Boca del Río

200 Metros Planos Sub 18 Varonil

1.- Armando Cárdenas Boca del Río

2.-Yael Montero Xalapa

3.- José Luis Leal Boca del Río

200 Metros Planos Sub 20 Femenil

1.- Amairani Vázquez Minatitlán

2.- Adriana Muñiz Boca del Río

3.- Karla Antonio Minatitlán

200 Metros Planos Sub 20 Varonil

1.- Ericsson Chávez Boca del Río

2.- Luis Jiménez Xalapa

3.- Félix Tamez Xalapa

600 Metros Carrera Sub 16 Femenil

1.- Isabel Viveros Xalapa

2.- Luisa Fernanda Ávila Xalapa

3.- Ivana Rodríguez Xalapa

600 metros Carrera Sub 16 Varonil

1.- Edgar Hernández Xalapa

2.- Emiliano Cruz Xalapa

3.- Josué Mar Acayucan

800 metros Carrera Sub 18 Femenil

1.- Berenice Flores Orizaba

2.- Valeria Maldonado Xalapa

3.- Estrella Rosas Orizaba

800 Metros Carrera Sub 20 Femenil

1.- Suri Gutiérrez Teocelo

2.- Lucía Montes Veracruz

3.- Ambert Ruíz Coatzacoalcos

800 Metros Carrera Sub 18 Varonil

1.- Alex Rodríguez Xalapa

2.- Joan Ramos Xalapa

3.- Ociel Cabal Huatusco

800 Metros Carrera Sub 20 Varonil

1.- Ramón Vázquez Coatepec

2.- Víctor Olvera Xalapa

3.- Martín Fernández Sayula

200 Metros Steeplechase 76 cm Sub 18 Femenil

1.- Pahola López Minatitlán

2.- Marisol Daza Tierra Blanca

3.- Aryere Pereyra Las Choapas

200 Metros Steeplechase 84 cm Sub 18 Varonil

1.- Eduardo Alarcón Xalapa

2.- Jorge Sánchez Xalapa

3.- Jhosmar Olan Las Choapas

Lanzamiento de Disco 600 gr Femenil

1.- Fátima Álvarez Poza Rica

2.- Grecia Cruz Tlalixcoyan

3.- Lía García Acayucan

Salto de Altura Sub 16 Varonil

1.- Eddie Munguía Poza Rica

2.- Robert Ramírez Poza Rica

Salto de Altura Sub 18 Varonil

1.- Uriel Casanova Poza Rica

2.- Leonel Guerrero Poza Rica

3.- Fernando Herrera Poza Rica

Salto de Altura Sub 20 Varonil

1.- José Gamaliel Mar Acayucan

2.- Iker Peña Poza Rica

3.- Luis Alberto Silva Cuitláhuac

Salto Triple Sub 18 Femenil

1.- Aillen Bautista Coatzacoalcos

2.- Yamilet Campos Acayucan

3.- Fernanda Ochoa Coatzacoalcos

Salto Triple Sub 20 Femenil

1.- Vani Hernández Emiliano Zapata

2.- Gabriela Meza Naolinco

3.- Karime Rivera Córdoba

Salto de Longitud Sub 16 Femenil

1.- Azul Colín Coatzacoalcos

2.- Yelmi Alejo Xalapa

3.- Yatziri Reyes Actopan

Lanzamiento de Disco 1 kg Sub 18 Femenil

1.- Mari Hernández Acayucan

2.- Hanny Flores Acayucan

3.- Mirna Miranda Martínez de la Torre

Impulso de Bala 8 lb Sub 16 Varonil

1.- Alexis Granillo Acayucan

2.- Rafael Patraca Minatitlán

3.- Guillermo Figueroa Tres Valles

Lanzamiento de Disco 1 kg Sub 20 Femenil

1.- Odalis Valdéz Boca del Río

2.- Ángela Maza Cuitláhuac

3.- Mara Munguía Poza Rica

Impulso de Bala 5 kg Sub 18 Varonil

1.- Kevin Luna Martínez de la Torre

2.- Gustavo Garrido Acayucan

3.- Diego Arcos Poza Rica

Impulso de Bala 6 kg Sub 20 Varonil

1.- Gadiel Figaroa Sayula

2.- Javier Bibiano Sayula

3.- Elkyan Cruz Minatitlán.

