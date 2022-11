Finaliza con éxito el Festival Acuario 2022.

Javier Tello/El Dictamen.

Con rotundo éxito llegó a su fin este domingo 6 de noviembre la 52 edición del Festival Acuario “Ana Rosa Graham Bazán In Memoriam”, el cual se desarrolló en la alberca de la Unidad Deportiva Leyes de Reforma desde el viernes 4.

Esta competencia de natación es una de las más antiguas del país, y convoca cada año desde su inicio en 1971 a los mejores nadadores provenientes de distintos puntos del país , creciendo año con año en el número de participantes, siendo esta edición 52 la más concurrida hasta el día de hoy con la presencia de 69 equipos provenientes de 14 estados del país, e incluso un equipo extranjero, la Academia Just4Fun de Costa Rica, sumando así un total de 1070 competidores en este edición, cifra récord de esta competencia.

El profesor Rafael Belmonte Olivares, director general del Club Acuario y organizador del evento, destacó el éxito de esta edición que además fue un homenaje póstumo al recuerdo y reconocimiento del legado de la nadadora Ana Rosa Graham Bazán, quien es, dijo, la mejor nadadora veracruzana en la historia, pues obtuvo durante su carrera importantes logros a nivel nacional e internacional.

A este respecto Belmonte Olivares comentó, “el Club Acuario siempre tendrá en la historia el recuerdo de Ana Graham que ha sido la mejor nadadora del club y de Veracruz, es por eso que este festival llevó el nombre de ella, como un reconocimiento, como un homenaje, y estamos satisfechos con los resultados, con la participación, todo mundo espero que se haya ido contento y de que vuelvan el próximo año si Dios quiere, para seguir con la tradición del Festival Acuario”, declaró.

Una de las figuras de esta edición 52 fue la veracruzana Susana Hernández Barradas, quien obtuvo el premio como la mejor nadadora del festival en la rama femenil, y expresó, ”Pues estoy muy contenta por volver a ganar el campeonato en esta competencia, el año pasado también gané el campeonato y como mejor nadadora, y estoy muy contenta de repetir el campeonato”, y agregó “Ésta ha sido de mis mejores competencias en la temporada, no he mejorado mis marcas pero estoy en un proceso muy duro, entonces los tiempos que hice en esta competencia fueron los mejores que he tenido en esta temporada”, señaló.

Los campeones de las distintas categorías de esta edición 52 del Festival Acuario “Ana Rosa Graham Bazán In Memoriam” fueron los siguientes:

En la categoría 8 y menores femenil Ivy Maidem Pulido Herrera, y en varonil Levi Zenteno Esquide.

En la categoría 9-10 femenil Regina Chavarría González, y en varonil David Vidrio Priego.

En 11-12 femenil Carolina Romero Ojeda, y en varonil Joaquín Badillo Mena.

En 13-14 femenil Marisela Escobar Falcón, y en varonil Santino Leegi Ortiz.

En 15-16 femenil Daniela Espinosa Ortega, y en varonil David Mesulam Medina Alfaro.

En la categoría 17 Y mayores femenil Susana Hernández Barradas, y en varonil Emiliano Castilla Palomino.

La mejor nadadora del festival fue Susana Hernández Barradas de Pirañas Team Boca con 745 puntos.

El mejor entrenador de femenil fue José Luis Artiles de León.

El mejor nadador del festival fue Emiliano Castilla Palomino de Marmo Nadadores con 714 puntos.

El mejor entrenador de varonil fue el Dr. Ricardo Marmolejo.

Y los 3 mejores equipos del festival fueron:

Primer lugar Marmo Nadadores con 873 puntos.

Segundo lugar Pirañas Team Boca con 866.50 puntos.

Tercer lugar Alberca Olímpica Francisco Márquez (AOFM) de la Ciudad de México con 518.50 puntos.

