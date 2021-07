Final de la Leagues Cup se celebrará en Las Vegas. Una semana después de anunciar los cruces de la Leagues Cup, la Liga Mx y la Major League Soccer (MLS) dieron a conocer que la final de las ediciones 2021 y 2022 se realizará en la ciudad de Las Vegas, Nevada, en el estadio Allegiant, casa de los Raiders, equipo de la NFL.

Las finales de 2021 y 2022 de la #LeaguesCup se jugarán en el bello estadio 🏟 de Las Vegas ⚽️ pic.twitter.com/QANRWroouZ — Kary Correa (@KaryCorrea) July 13, 2021

“Para la LIGA MX, Leagues Cup representa un paso muy importante en nuestro proyecto de internacionalización. La competencia deportiva ante la MLS y la posibilidad de acercarnos a nuestra gran afición en Estados Unidos significan una gran oportunidad para nuestra institución y para los clubes. Además, que la ciudad de Las Vegas y su nuevo y espectacular estadio sean la sede de la Gran Final es una motivación extra para luchar en la cancha por estar en el partido definitivo y seguir haciendo historia con un nuevo título de Leagues Cup”, dijo Mikel Arriola, presidente de la Liga Mx.

Por su parte, Don Garber, comisionado de la MLS, resaltó la pasión de los aficionados de Las Vegas por el futbol y señaló que fue una buena elección para disputar las finales de este torneo.

Final de la Leagues Cup se celebrará en Las Vegas durante las ediciones de 2021 y 2022

“El apasionado mercado del fútbol de Las Vegas es el anfitrión perfecto para la Final de Leagues Cup en 2021 y 2022. Los aficionados de la región han demostrado su amor por el deporte a lo largo de los años, incluyendo la venta total de la próxima final de la Copa Oro de Concacaf”, declaró Garber.

📢 COMUNICADO



Ocho equipos de @LigaBBVAMX y @MLS pelearán en la edición 2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣ de la Leagues Cup.



📝: https://t.co/yWaiFBAUeB pic.twitter.com/dVDNeis5CC — Leagues Cup (@LeaguesCup) July 7, 2021

Los cuartos de final de la Leagues Cup arrancarán el próximo 10 de agosto y presentará los duelos entre Santos y Orlando City, Tigres vs Seattle, León o Chivas vs Sporting Kansas City y Pumas vs New York City.

Síguenos en Twitter @ElDictamen

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Y también en Instagram: @ElDictamen