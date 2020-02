Filiful revela cómo fue el fichaje de Raymundo Fulgencio con Tigres. Filiberto Fulgencio, ex jugador de futbol y papá de Raymundo Fulgencio, detalló cómo se dio la incorporación del juvenil ex futbolista de los Tiburones Rojos de Veracruz con los Tigres de la UANL para este Clausura 2020. ‘Filiful’ expresó que prácticamente estaba amarrado el pase de Raymundo con América, pero que una situación extra cancha hizo que se viniera abajo la transacción.

🎂 El chico de moda está de manteles largos 🤩 Feliz cumpleaños a Raymundo Fulgencio 🥳#YoConTigres 🐯🤙🏻 pic.twitter.com/AL7VR5vtpi — Solo Tigres (@solotigres) February 12, 2020

“Ya lo tenía arreglado con el América; casi era un hecho. América se lo había ganado a León; pero había unas condiciones que no me parecieron y decidí moverlo de ahí”, señaló Filiberto.

Salvador Vaca (izq.) y Filiberto Fulgencio (der.) persiguen a Guillermo Chabrand en un juego entre @Rayados y Toros del Atlético Celaya en el desaparecido TEC, en el año 2000 #DelBaúlDeSanca pic.twitter.com/eUcbdqr7xk — San Cadilla (@SanCadilla) March 12, 2019

El ex futbolista de Veracruz, Necaxa y Puebla afirmó que no deseaba ceder los derechos federativos de su vástago y por esta razón se cayó la ficha.

Efecto Fulgencio. Raymundo Fulgencio inicia como titular y ya los Tigres recuperan su escencia, gignac anota y Valencia rompe su mala racha de goles. pic.twitter.com/N2A7brFJ1c — William Facundo Yogurth (@WilliamFYogurth) February 9, 2020

“Lo que me no me gustó es que por ahí había una personita que tenía que representarlo” y subrayó que “eso no fue por parte de América. Una persona me habló para representarlo y dije que no… no lo querían comprar, sino que yo les cediera sus derechos, a préstamo, y si lo vendía le tocaba un porcentaje al equipo”, declaró.

Agregó que a pesar de esta situación, Raymundo Fulgencio pudo haber acordado con las Águilas, sin embargo, previo a una segunda cita que sostendrían padre e hijo en las instalaciones del club de Coapa, un directivo de los Tigres llamó para expresar el interés del club en hacerse de los servicios de Raymundo.

La joyita que tenía el Veracruz, imagínense que hubiera estado rodeado de mejores jugadores. Destacado debut de Raymundo Fulgencio con los Tigres del 'Tuca'. pic.twitter.com/xjc5tyDfGK — Alberto Bedián ® (@betobedian) February 9, 2020

“Todo muchacho quiere ir jugar al América, pero cuando le dije de Tigres y le formulé más o menos lo que era Tigres, me dijo: ‘es cierto papá, tengo que jugar donde sea’. Le dije que ‘para romperla tú tienes que jugar en donde sea. Y América y Tigres son similares”, comentó Filiberto Fulgencio en entrevista con ESPN.

Éxito en su debut con #Tigres para Raymundo Fulgencio 👏🏻⚽️👊🏻 pic.twitter.com/yYnm7P4Tv1 — Muñe (@Marisa_Cisne) February 8, 2020

Por último, ‘Filiful’ aseveró que su hijo se encuentra fichado por tres años con la escuadra que dirige Ricardo Ferretti, pero tras dos años en el plantel, Raymundo podrá negociar un nuevo acuerdo salarial con el conjunto regiomontano.

Tigres le ganó la carrera al América Las razones por las que Raymundo Fulgencio prefirió a los felinos sobre las Águilas 😯 Detalles 👇https://t.co/NIsH9DJg93 pic.twitter.com/aZxY6qqN0P — Futbol Picante (@futpicante) February 12, 2020

Raymundo Fulgencio hizo su debut con Tigres el fin de semana pasado al disputar 93 minutos en la victoria de su club 3-0 sobre las Chivas. La buena actuación que tuvo ante el Rebaño Sagrado le ganó buena críticas de la prensa y de sus compañeros.

Gignac se sumó a la euforia por el debut de Raymundo Fulgencio con Tigres pic.twitter.com/qstW3UOOMs — Rafael Rivera (@RafaDato2) February 9, 2020

