FIFA revela los finalistas al premio The Best. Este viernes, la FIFA reveló los tres futbolistas que pelearán por ganar el premio al mejor jugador del 2020 durante la ceremonia de The Best. Como ha sido costumbre en los últimos años, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo encabezan la terna final, que en esta ocasión cuenta con el nombre de Robert Lewandowski como el otro competidor por el reconocimiento.

De acuerdo a lo informado por el máximo organismo rector del futbol mundial, el ganador de este laurel se dará a conocer el próximo 17 de diciembre. El año pasado, Messi superó a Ronaldo y a Virgil van Dijk (Liverpool) y se llevó este premio. CR7 lo había ganado en 2016 y 2017, mientras que van Dijk recibió su primera nominación.

Estas son las tercias nominadas en las distintas categorías dentro del fútbol femenil al premio #TheBest de la #FIFA pic.twitter.com/J1jnJDqQ6p — Roberto Chávez (@rochago1985) December 11, 2020

Sergio Ramos (Real Madrid) y Thiago Alcántara (Bayern Munich/Liverpool), el belga Kevin De Bruyne (Manchester City), el senegalés Sadio Mané (Liverpool), el francés Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) el brasileño Neymar (Paris Saint-Germain) y el egipcio Mohamed Salah (Liverpool) fueron los otros futbolistas que estuvieron nominados.

Por su parte, en el premio al mejor entrenador del año, la FIFA concluyó que la terna candidata a recibir este reconocimiento la encabecen Hans-Dieter Flick (Bayern Múnich), Jürgen Klopp (Liverpool) y Marcelo Bielsa (Leeds United). Asimismo, se develaron el resto de los nombres para las otras categorías destacadas, como mejor portero y delantero.

En la rama femenina, Lucy Bronze (Olympique Lyon/Manchester City), Pernille Harder (Wolfsburgo/Chelsea) y Wendie Renard (Olympique Lyon) competirán por el premio a la mejor jugadora del 2020.

