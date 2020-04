FIFA ratifica edad para el torneo de futbol de Tokio 2020. Tras la postergación de Tokio 2020 saltaron muchas dudas en torno al torneo olímpico de futbol a disputarse, en su mayoría, con jugadores sub 23. Sin embargo, el retraso en el arranque de este evento, forzado por la pandemia de coronavirus, no afectará la participación de aquellos jóvenes que ya no cumplirían con el requisito de edad una vez que diera inicio esta justa (23 de julio de 2021).

Como lo adelantamos la semana pasada en @desdeelvarpod, la FIFA mantiene, por única vez el límite de edad de Tokio 2020 aunque se juegue en 2021. Tiene toda la lógica del mundo y ayuda un montón a México. — Martín del Palacio Langer (@martindelp) April 3, 2020

La FIFA dio a conocer que después de buscar una solución a este problema, originado por el imprevisto sanitario, determinó aprobar que no se modifique la fecha de nacimiento (1 de enero de 1997) anteriormente establecida como el límite para participar en la disciplina de balompié en las Olimpiadas.

LA FIFA PIDE QUE EN LOS JJOO JUEGUEN LOS SUB 24 La entidad espera que se mantenga el criterio de elegibilidad y que los nacidos a partir de enero de 1997 puedan participar de los Juegos Olímpicos.https://t.co/gxUP2tZTb0 — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) April 4, 2020

“Sobre el torneo olímpico varonil pospuesto, para las preliminares y finales del torneo se mantienen los criterios de elegibilidad originalmente previstos, con jugadores nacidos a partir del 01.01.1997 y tres jugadores adicionales”, informó este organismo.

FIFA ratifica edad para el torneo de futbol de Tokio 2020, sería Sub-24

La ratificación de este requisito permitirá que Jaime Lozano, entrenador de la Selección Mexicana Sub 23, cuente con la totalidad de los elementos que convocó a enfrentar el malogrado Torneo Preolímpico de la Concacaf, el cual fue suspendido ante la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 en nuestro país.

FIFA RECOMENDÓ MANTENER LOS CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD PARA TOKIO 2020 La entidad espera que los futbolistas nacidos en enero de 1997 o después, aunque tengan 24 años, puedan participar de los Juegos Olímpicos. https://t.co/gxUP2tZTb0 — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) April 4, 2020

Con la nueva fecha de Tokio 2020, doce seleccionados pudieron haberse perdido este certamen. Entre los nombres que corrían riesgo de no formar parte del representativo olímpico estaban: Sebastián Jurado, Érick Aguirre, César Montes, Sebastián Córdova, Uriel Antuna y Alexis Vega, por mencionar alguno.

FIFA mantiene el límite de edad original de Tokio 2020 de limitar participación a jugadores nacidos después del 1 de enero de 1997, con tres refuerzos mayores de edad. Es decir, serán selecciones Sub-24.https://t.co/qMfzsELURi — Ricardo Otero (@otero_rj) April 3, 2020

Ahora, con esta medida de la FIFA, todos los jugadores inscritos en la lista para encarar el Preolímpico podrán ser elegibles para formar parte de la Selección Mexicana que buscará en primera instancia acceder a Tokio 2020 y posteriormente participar en este certamen.

La FIFA respetará el criterio de edad para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 que se celebrarán en 2021. •Jugadores nacidos después del 01/01/1997 podrán participar en los JO. •La FIFA mantendrá la regla aunque los jugadores rebasen los 23 años con seis meses de edad. — Alan-Lara (@alanlarav) April 3, 2020

Una semana después de que fuera anunciada la suspensión de los Juegos Olímpicos; el Comité Olímpico Internacional informó que el evento se realizará a partir del 23 de julio y hasta el 8 de agosto de 2021.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.