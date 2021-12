FIFA presenta estudio para organizar Mundial cada dos años.

La FIFA presentó a a sus 211 federaciones asociadas el proyecto de cambio de calendario internacional, que contempla la realización de la Copa del Mundo cada dos años y otras revolucionarias modificaciones que ya generaron gran controversia mundial.

Tras la cumbre virtual sobre la “viabilidad” del plan en el que trabajó Arsene Wenger como líder. Se realizó una conferencia de prensa en la que el entrenador francés y el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, profundizaron sobre las posibilidades de los cambios.

Según Nielsen y Open Economics, dos de las más importantes consultoras internacionales, el impacto económico de una Copa del Mundo cada dos años será notable. FIFA presentó a sus miembros un informe que afirma que un Mundial bianual supondría un aumento de 4.400 millones de dólares en ingresos. Además, el producto interior bruto (PIB) crecería en más de 180 000 millones de dólares a lo largo de 16 años.

Según Infantino, los beneficios económicos de la propuesta son indudables y servirán para “repartir mejor” las ganancias entre todos los integrantes. “En estos momentos el setenta por ciento de los ingresos del fútbol van a parar a la UEFA y el resto a los otros 155 países”.

“Con la nueva propuesta el balance cambiará y pasará a ser del 40-60%, pero con la particularidad de que la UEFA recibirá dos mil millones más. Es decir, que aunque baje su porcentaje, subirán sus ingresos. Es un dinero que recortará diferencias entre los más ricos y los más pobres, también en las grandes confederaciones”.

Una de las grandes dudas acerca del plan es la posibilidad de que el torneo más prestigioso del mundo pierda su atractivo, algo que la FIFA descarta de plano. Wenger afirmó sobre esto: “El 90 por ciento de la oposición es emotiva, pero debemos quitarnos el miedo. Se trata de desarrollar el fútbol en el mundo.

La FIFA mantiene su firme compromiso con el futuro del fútbol y con la creación, a través de nuestros torneos, de un entorno competitivo que cumpla con nuestra promesa de dar una oportunidad a todos los talentos. Queremos actualizar el calendario internacional de partidos para promover y mejorar el fútbol. Pero siempre respetando a todos los grupos de interés, algo que empieza por los propios jugadores, de ahí la inclusión de un periodo de descanso obligatorio”.

Hace algunos meses, Infantino visitó Sudamérica y recibió las preocupaciones de los dirigentes del continente. Según el suizo, le manifestaron la necesidad de mantener el formato de las Eliminatorias, algo que estará contemplado en el plan. “Cuando la Conmebol me propuso hacer un Mundial cada dos años me pareció una mala idea, pero ahora me parece que es lo mejor. Lo hemos estudiado bien y todos salimos ganando, sobre todo las federaciones. Estoy seguro que el proyecto se hará realidad y que se pondrá en marcha”.

Aunque no quisieron confirmar si se votará en el próximo Congreso, en marzo de 2022, las primeras estimaciones indican que FIFA cuenta con los votos necesarios para aprobarlo. Ya que salvo en Europa y Sudamérica, hay acuerdo casi unánime sobre las pautas generales. Sobre la oposición en los dos continentes más fuertes, el presidente declaró. “Estoy seguro de que cambiarán de opinión cuando estudien en profundidad los estudios económicos que les hemos presentado hoy”.

Más allá de que el aspecto económico es sin dudas su principal argumento, FIFA publicó varias encuestas en las que se ve un apoyo mayoritario de los hinchas e Infantino profundizó al afirmar que el público joven es el que está más entusiasmado con el cambio.

