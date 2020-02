FIFA pone contra las cuerdas a Xolos por impago a Coudet. Xolos de Tijuana está en la misma situación en la que estuvieron los Tiburones Rojos hace unos meses. La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) condenó al cuadro fronterizo a pagar su deuda con Eduardo Coudet. La cifra rondaría cerca del medio millón de dólares, contemplando una multa e intereses.

En caso de no pagar antes de los próximos 30 días, Xolos se expone a una sanción que le imposibilitaría firmar refuerzos.

Coudet firmó con los Xolos en mayo de 2017. Con los fronterizos estuvo en el banquillo 19 juegos: 15 de Liga y 4 de Copa MX. Coudet no logró acceder a la fase final del torneo mexicano por lo que la directiva lo cesó.

Al frente de Xolos, Coudet consiguió 8 victorias, 6 empates y 7 descalabros. Un rendimiento que orilló a la directiva comandada por Jorge Alberto Hank Insulza a buscar otro camino.

“Yo arreglé que íbamos a pagarle el resto de su contrato en dos cuotas, pero él me dijo que hasta marzo (de 2018) no iba a trabajar y por ende yo le dije que me parecía perfecto, que la segunda cuota, correspondiente a enero, febrero y marzo, si tenía club no íbamos a abonarla porque no corresponde doble pago”, declaró en su momento Jorge Hank, presidente de Xolos.

Eduardo “Chacho” Coudet demandó a #Xolos ante la FIFA. ¿La razón? El no cumplimiento total del acuerdo de su salida, exige 300 mil dólares más intereses. Alega que solo se le pegaron tres meses y no seis por romper su relación con el Club. Vía: @CLMerlo en @superdeportivo. pic.twitter.com/BakYObWnod — Heriberto Muñoz (@JuanHeribertoMF) August 15, 2018

FIFA pone contra las cuerdas a Xolos por impago a Coudet

Este es el segundo fallo en contra de la institución por el mismo caso. De acuerdo a Súper Deportivo, Xolos debe abonar al ‘Chacho’ 285 mil dólares, 200 mil de una multa y unos intereses cuyo monto resta definir.

Luego de su frustrado paso con Xolos, Coudet agarró en 2018 a Racing Club de Avellaneda. Con la ‘Academia’, ‘Chacho’ alcanzó la gloria al conquistar la Superliga de Argentina 18/19. Al frente de los celestes sumó 36 victorias, 22 empates y 12 derrotas.

"O Inter vai ser protagonista. Tenho certeza. Vamos ir melhorando, evoluindo. Para mim, melhoramos muito" – Coudet pic.twitter.com/HTngFCxWE7 — FOX Sports Brasil (@FoxSportsBrasil) February 27, 2020

Tras su glorioso paso con la ‘Academia’, Coudet firmó con Internacional de Porto Alegre. Con los cariocas suma apenas cuatro partidos dirigidos sin conocer la derrota aún: 2 victorias por 2 empates.

Éramos tan felices y no lo sabíamos https://t.co/sbQRs4afKy — 💚ŞĭŁ 💙💛 (@ElCulodeRinaudo) February 27, 2020

