FIFA organizará partido benéfico para combatir el COVID-19. La FIFA ha entregado apoyos económicos entre las federaciones que la integran, ante la crisis financiera que amenaza al futbol mundial por la pandemia de COVID-19. Sin embargo, esta no sería la única forma que el organismo dirigido por Gianni Infantino se solidarice con los afectados durante el parón de actividades.

⚽️ The FIFA Foundation will organise its first-ever official football match to raise funds for Access to COVID-19 Tools

🗣️ FIFA President Gianni Infantino & FIFA Foundation Executive Chairman @mauriciomacri explain 'A match to help the world'

👉 https://t.co/PnGPPSyTUj pic.twitter.com/S184ajDi7W

— FIFA.com (@FIFAcom) May 18, 2020