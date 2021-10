FIFA investiga a la Selección Mexicana por grito homofóbico. La Selección Mexicana se encuentra en problemas una vez más por el comportamiento de sus aficionados, toda vez que ESPN reveló que la FIFA investiga la aparición de gritos homofóbicos en un juego de local del Tri de las eliminatorias mundialistas de la Concacaf.

De acuerdo a un portavoz del organismo rector del balompié nacional, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) está en la mira después de que aficionados mexicanos gritaran “puto” al portero de Canadá en el juego que se celebró hace un par de semanas en el estadio Azteca.

Selección Mexicana podría sufrir otro veto por parte de la FIFA https://t.co/PWtvGm4AQj pic.twitter.com/xNjEvt8vKd — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) October 21, 2021

“La FIFA puede confirmar que su Comisión Disciplinaria ha abierto procedimientos en contra de la Federación Mexicana de Fútbol debido a los cánticos homófobos de parte de aficionados durante el partido correspondiente a las eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022 entre México y Canadá”, informó el vocero de la FIFA a ESPN.

FIFA investiga a la Selección Mexicana por grito homofóbico en el juego ante Canadá

El anuncio llega un día después de que Gianni Infantino, presidente de la FIFA, llamara a estas expresiones una “costumbre idiota” y asegurara que la FMF trabaja para erradicar los gritos homofóbicos de los estadios.

“Sé que la Federación Mexicana de Futbol, con su presidente y los equipos, trabajan en erradicar estas costumbres idiotas, discriminatorias en los estadios, tenemos que ir, enfadarnos, celebrar, pero no tenemos que insultar. Esto no está bien. Todos los que no quieren ver, todos los que quieran vivir en la época de las piedras, que se queden afuera de los estadios”, mencionó Infantino.

Se podría venir otro castigo para el combinado nacional.



La FIFA ha puesto una investigación a la Selección Mexicana por gritos homofóbicos durante el partido de Canadá en las eliminatorias mundialistas.



La sanción podría ser otro partido a puerta cerrada. pic.twitter.com/A5AerxIE1B — Pablo Carrillo (@PabloCarrilloL) October 21, 2021

México disputó su primer juego del Octagonal Final de la Concacaf, ante Jamaica, a puerta cerrada, debido a un veto impuesto por la FIFA tras los gritos homofóbicos que se lanzaron en el Torneo Preolímpico de la Concacaf en marzo.

