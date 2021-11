FIFA anuncia a los finalistas de su premio The Best. La FIFA dio a conocer a todos sus nominados al premio The Best, el cual reconoce al mejor jugador y jugadora del mundo del último año. En la lista de la categoría del mejor futbolista aparecen algunas caras conocidas que también fueron nominados para el Balón de Oro de la revista France Football.

En total fue nominados 11 jugadores para este reconocimiento y destacan los nombres de Lionel Messi, Neymar, Karim Benzema y Kylian Mbappé. Asimismo, se encuentran enlistados Cristiano Ronaldo, Kevin De Bruyne, Robert Lewandowski, Erling Haaland, N’Golo Kanté, Jorginho y Mohamed Salah.

Mientras que en la categoría de entrenador del año resaltan los nombres de Lionel Scaloni, Diego Simeone, Antonio Conte, Hansi Flick, Josep Guardiola, Roberto Mancini y Thomas Tuchel. Además se reconocerá al mejor portero del mundo y en esta categoría fueron nominados Alisson Becker, Gianluigi Donnarumma, Edouard Mendy, Manuel Neuer y Kasper Schmeichel.

FIFA anuncia a los finalistas de su premio The Best; 11 jugadores pelearán por el reconocimiento

Asimismo, la FIFA galardonará a las mejores jugadas del último año y entre las finalistas están Stina Blackstenius, Magdalena Eriksson, Aitana Bonmatí, Jennifer Hermoso, Alexia Putellas, Lucy Bronze; Ellen White, Caroline Graham Hansen, Pernille Harder, Ji Soyun, Sam Kerr, Vivianne Miedema y Christine Sinclair.

Mientras que en la portería fueron seleccionadas para pelear por esta categoría Christiane Endler, Ann-Katrin Berger, Stephanie Lynn Marie Labbé, Hedvig Lindahl y Alyssa Naeher.

El premio FIFA The Best será entregado el próximo 17 de enero de 2022, en lo que será su sexta edición. El delantero de Bayern Múnich, Robert Lewandowski, es el actual poseedor de este reconocimiento.

