FIFA amonestaría a jugadores que escupen. Debido al coronavirus, el futbol mundial sufriría cambios drásticos. En primera instancia, se habló de aumentar los cambios por partido de tres a cinco. Ahora, se ha dado a conocer una nueva posible normativa que amonestaría a los jugadores que escupan dentro del terreno de juego.

De acuerdo con el diario británico ‘Daily Mail’, la FIFA estaría analizando una seria de modificaciones al reglamento. Debido al COVID-19, el máximo rector del balompié mundial buscará priorizar la salud e integridad de los jugadores.

En esa misma línea, Michel D’Hooghe, jefe médico de la FIFA, afirmó que es una opción viable amonestar a jugadores que escupan. Explicó que pese a que es muy común dicha conducta entre los futbolistas, buscarán erradicarla.

“Esta es una práctica común en el fútbol. No es muy higiénico y es una buena forma de propagar el virus, así que cuando volvamos al fútbol creo que deberíamos evitarlo al máximo. La pregunta es si eso será posible. Quizá se pueda enseñar una tarjeta amarilla, si lo aprueba la FIFA. Esta es una de las razones por las que debemos tener mucho cuidado antes de comenzar de nuevo”, mencionó el médico de la FIFA.

De momento, el único castigo relacionado al escupir es cuando se hace como agresión a un rival, árbitro o cualquier otra persona.

A su vez, D’Hooghe recomendó que no se reanude la actividad pambolera hasta finales de agosto o principios de septiembre para evitar un nuevo brote.

“El fútbol de repente no se convierte en lo más importante en la vida. Estaré muy feliz si el fútbol no se reanuda hasta finales de agosto o principios de septiembre. Si hay una circunstancia donde los argumentos médicos deberían ganar contra los argumentos económicos, es ahora. No es una cuestión de dinero, es una cuestión de vida o muerte. Es muy simple”, declaró D’Hooge en entrevista con el diario ‘The Daily Telegraph’.

“Esta es la situación más dramática en la que hemos vivido desde la Segunda Guerra Mundial. No debemos subestimarla, debemos ser realistas. El fútbol solo puede ser posible si el contacto es posible nuevamente. El fútbol sigue siendo un deporte de contacto y evitar el contacto es una de las primeras cosas que todos dicen que debes de evitar”, agregó el directivo.