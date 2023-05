Fidel Kuri sueña con ganar a los poderosos de la FMF.

DESDE EL GRADERÍO. Por Diego HERNÁNDEZ TEJEDA.

En un país donde la cabeza está mal, por lo que los pies, en este caso el futbol, no tiene por qué estar bien, el empresario y político Fidel Kuri Grajales jura y perjura que ganará sus “pleitos” a la Liga Mx, a la FMF, a Ricardo Salinas Pliego y a Alejandro Irarragorri, y otros integrantes del Club de “Tobi”, y recuperará la franquicia de primera división, porque su compromiso con los veracruzanos es: regresar el equipo a Veracruz.

Kuri Grajales, quien fuera propietario de la franquicia de Reboceros de La Piedad, que ascendió a la Liga Mx, y que mutó a Tiburones Rojos de Veracruz, desafiliada en 2019, en entrevista con el canal de Youtube del comentarista de ESPN, David Faitelson, aseguró que, no adeuda nada, que pagó a TV Azteca con Diego Chávez y Sebastián Jurado el préstamo de 139 millones de pesos para mantenerse en “primera” y fue más lejos: “el equipo me lo robaron, me secuestraron mi franquicia, y a mí en la cárcel”.

El orizabeño, quien aseguró que fue recibido en la FIFA, sigue peleando, pero parece ser que desconoce el Artículo 70 del Reglamento de Afiliación, Nombre y Sede que dice: “El Afiliado Directo a la FMF cuyo Certificado de Afiliación haya sido revocado y como consecuencia desafiliado, no podrá volver a solicitar la afiliación a la FMF. El Afiliado Derivado que haya sido desafiliado de la FMF, no podrá volver a solicitar la afiliación, ni siquiera constituyendo o integrando una persona moral distinta a la que representaba en el momento de su desafiliación, si ese fuera el caso”.

Kuri Grajales espera que le regresen su equipo, pero de “primera”, aunque él ya no esté, pero que le digan quién lo va a comprar. Y una vez que lo tengan: “cuenten con el nombre y logotipo para Veracruz”, que solo él puede utilizar.

Sobre el estadio “Pirata” de la Fuente, sostuvo que tiene un comodato por 30 años, “y yo no saqué nada, tenía efectivo en mi caja fuerte, documentos, chequera”.

Una entrevista que deja más dudas y lo hunde más, sobre todo, porque sigue hablando en contra del máximo organismo del futbol profesional mexicano.

Porque, aunque está desafiliado, por enésima ocasión transgredió los Artículos 1 y 3 del Apéndice I “De las Declaraciones Públicas” del Reglamento de Sanciones de la FMF, el cual prohíbe realizar declaraciones que impliquen daño, menosprecio, difamación o agravio a la FMF, Clubes, Jugadores, integrantes del Cuerpo Técnico, Árbitros, Directivos, Oficiales, y/o cualquier otro afiliado a la FMF.

Por lo pronto, Edgardo Codesal ya lo desmintió, sobre una supuesta disculpa, que dijo Fidel Kuri le ofreció, y el exárbitro pidió derecho de réplica a Faitelson.

Y seguramente, llegarán en cascada más y más desmentidos.

En fin, de ganar esta pelea, haría historia en el futbol mexicano.

