Fidel Kuri revira a Enrique Bonilla y confirma demanda contra la FMF. En medio de la polémica que levantó Fidel Kuri Grajales por sus afirmaciones de que existen amaños de partidos en la Liga Mx, el empresario orizabeño continúa con su proceso legal en contra de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y la Liga Mx. El ex dueño de los Tiburones Rojos reclama “cobros indebidos” a su persona de otras administraciones y la desafiliación de su franquicia.

Sin embargo, Enrique Bonilla, presidente de la Liga Mx, aseguró que no han sido notificados por este procedimiento legal y negó dar declaraciones sobre este asunto. “Él decidió manejarse así. Nosotros no actuamos en los medios, cuando nos llegue una situación de un tribunal responderemos, antes no entraremos en el juego”.

Oye @J_Pietra, el 3 de diciembre llevé pruebas a @futpicante de @ESPNmx para mostrar la estrategia de @FMF para dañar a mi equipo. Ahí me cortaron sin permitir mostrarlas porque uno de tus jefe, Bonilla, atrás en la fotografía, te ordenó fustigarme!!! Ve la cara que tienes!!!! pic.twitter.com/NV2tXw2cJz — Fidel Kuri Grajales (@fidelkugra) March 20, 2020

Ante esta respuesta, Fidel Kuri volvió a utilizar sus redes sociales para responder y colgó un archivo en el que se puede leer un fragmento de una sentencia de un juzgado. En este texto se puede leer que las partes demandadas fueron notificadas del pasado 5 de marzo del proceso legal que emprendió el empresario.

Fidel Kuri revira a Enrique Bonilla y confirma demanda contra la FMF, asegura que las partes involucradas ya fueron notificadas por las autoridades

“Acuerdo Agréguense a los autos el exhorto de cuenta y anexos; y en atención al contenido de la razón actuarial asentada por el actuario judicial adscrito al Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, mediante la cual hace del conocimiento que las autoridades responsables Asamblea General de la Federación Mexicana de Futbol, Comité Ejecutivo de la Federación Mexicana de Futbol, Asociación Civil y Presidente Ejecutivo de la Liga MX BBVA, se encuentran a cargo del Presidente de la Federación Mexicana de Futbol, y como con esta última autoridad en cita, sí se llevó a cabo la notificación del proveído de cinco de marzo del año en curso.

🔥🔥🔥 YA SE ARMÓ 🔥🔥🔥 Enrique Bonilla ROMPIÓ EL SILENCIO ante las acusaciones de Fidel Kuri 🤯🤯🤯 👉 https://t.co/ysta3bWnV7 pic.twitter.com/a1uGaOFNPe — Esto en Línea (@estoenlinea) March 20, 2020

Consecuentemente, se tienen por notificadas las mencionadas autoridades por conducto del Presidente de la Federación Mexicana de Futbol. Ahora bien, en obvio de mayores dilaciones procesales y en cumplimiento a lo solicitado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en auto de diez de marzo del año en curso, remítasele copia certificada de las presentes constancias de notificación para la substanciación del recurso de queja interpuesto en contra de la suspensión provisional dictada en autos”, relata el texto compartido por Kuri.

El pasado 27 de febrero pasado, Kuri Grajales reapareció tras semanas sin manifestarse acerca de la desafiliación de su franquicia; y anunció que comenzaría un proceso ante las autoridades para recuperar el dinero cobrado por el concepto de IVA que cargó la FMF sobre la multa que pagó el orizabeño para continuar en la primera división.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.