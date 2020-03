Fidel Kuri revela que perdió millones con los Tiburones Rojos. Fidel Kuri Grajales, ex dueño de los Tiburones Rojos, confesó que perdió mucho dinero con la desafiliación del equipo. Sin embargo, el empresario veracruzano confía en vencer en los juzgados a la FMF y recuperar su inversión.

“Si mucho dinero (perdió), pero no me arrepiento, tenemos que ganar (la demanda en contra de la FMF) y el equipo tiene que regresar; a mí me interesa que el Veracruz regrese a Veracruz, los Tiburones regresen a Veracruz, que los que deben el dinero en la Federación lo paguen”, declaró Kuri Grajales en entrevista con XEU.

Actualmente Kuri Grajales mantiene un proceso legal contra la FMF y la Liga MX. El empresario veracruzano busca que se reinstale el equipo porteño en el futbol profesional.

Mientras que Kuri Grajales tiene en el juzgado el tema, la cuenta oficial de los Tiburones Rojos volvió a dar señales de vida.

“Para prevenir el #Covid_19 mejor #QuedateEnCasa Cara sonriente con ojos en forma de corazón”, tuiteó la cuenta oficial de los Tiburones Rojos.

Previo a ese tuit, la cuenta oficial tiene únicamente tres interacciones en los últimos 4 meses. De esta forma, se prende una ligera esperanza de que Kuri doblegue a los ‘poderosos’ y recupere su plaza.

“Realmente lo que me interesa es que el equipo lo regresen a Veracruz. La plaza de Veracruz merece un equipo de Primera División. Estamos hablando de fútbol y lo que le hicieron a los veracruzanos. No solo me lo hicieron a mí, se lo quitaron los veracruzanos, por algo un juez y los magistrados le dieron entrada al amparo que se metió”, tiró Kuri en entrevista con XEU Deportes.

El compromiso de Fidel Kuri es claro: devolver el futbol a Veracruz, tal como lo hizo en 2013.

“Yo estoy luchando para que el equipo regrese. Ya se citó a la Federación y todo esto ya está en la FIFA. Esto no parará y hasta que no regrese el equipo estaré bien. Mi compromiso fue ese, me cueste lo que me cueste, Veracruz debe tener equipo, sea conmigo o sin mí”, expresó Kuri Grajales.

