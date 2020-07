Fidel Kuri revela permiso de Enrique Bonilla para no pagar fianza. Después de que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y la Liga Mx aseguraran que los Tiburones Rojos de Veracruz sí adquirieron una fianza previo al Apertura 2019, Fidel Kuri Grajales, expropietario de la franquicia, reveló que recibió el permiso de Enrique Bonilla, presidente de la Liga Mx, para no cubrir la fianza por la dificultades financieras que atravesaba el equipo jarocho.

Fidel Kuri reveló una conversación que tuvo con Enrique Bonilla 💥https://t.co/qGtWGBJTls — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) July 1, 2020

Cuestionado por Ignacio Suarez, periodista del diario ‘Récord’, el empresario orizabeño detalló que Bonilla se molestó cuando le preguntó por las fianzas de los demás equipos. El exdueño de los Escualos indicó que no se haría cargo de esta obligación hasta que la Liga Mx demostrara que todos sus clubes cumplían con este requisito. Por este motivo, el mandamás de la primera división le dijo “no hay pedo”, “mejor ni pagues”.

Aparece fianza, ¿y el dinero? Mentiras y cálculos malos, sospecha de Sofimex, y Fidel Kuri revela que le pidieron no pagar. Todo lo destapa 👻 @fantasmasuarez en su columnahttps://t.co/GSklovtRHT pic.twitter.com/ZCBxWDh9Es — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) July 1, 2020

“A mediados del año pasado le dije a (Enrique) Bonilla, a mí me friegas y friegas con fianzas, ¿y las fianzas de los demás equipos? Y me dice: ‘es que ellos no necesitan fianza’. ¡Cómo no van a necesitar fianza si esto es por reglamento! Dame copia de todos los equipos para que yo te dé mi fianza. ‘¡Entonces mejor ni la pagues!, ¡no hay pedo!, no me des fianza’. Eso me dijo Bonilla”, declaró Kuri.

Asimismo, Ignacio Suárez dio a conocer que los 10 millones de dólares de fianza contratada por Veracruz, que presumen la FMF y la Liga Mx, no corresponde a un solo año (2019-2020), sino que cubre el transcurso de dos temporadas (2018-2020). Pese a esto, el periodista detalló que una auditoría realizada a los Tiburones Rojos detectó que no ha habido la contratación de una fianza desde el 2018 registrada en sus expedientes.

💥 SÍ HAY FIANZA DE VERACRUZ 💥#AgendaFOXenCasa ¡De 10 millones de dólares!@ruubenrod comparte la información del tema económico de Fidel Kuri: Y la curiosa respuesta de la FMF a la AMFpro@MonicaArredondo @lmsauret pic.twitter.com/as8yt5IBiy — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) June 29, 2020

Por último, Ignacio Suárez indicó que la empresa “Afianzadora Sofimex S.A.” fue recomendada por Enrique Bonilla a todos los clubes de la Liga Mx para que fuera la contratada. Esta misma compañía se encuentra en el ojo del huracán por no pagar, hasta este momento, la fianza de los Tiburones Rojos, con la que se cubrirían las deudas que dejó el club con sus futbolistas al momento de su desaparición.

