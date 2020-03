Fidel Kuri revela amaños de partidos en la Liga Mx. El ex dueño de la franquicia de los Tiburones Rojos de Veracruz, Fidel Kuri Grajales, reapareció nuevamente ante los medios de comunicación y nuevamente acusó una persecución por parte de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y de la Liga Mx.

Hay jugadores de Veracruz que se dejaron ganar partidos 😱https://t.co/dOPbYpLrBC — MedioTiempo (@mediotiempo) March 16, 2020

El empresario orizabeño habló sobre diversos temas en una entrevista con la cadena norteamericana Telemundo y aseguró contar con pruebas que comprobarían que se “amañan” partidos en el balompié mexicano.

Fidel Kuri declaró en Telemundo que tiene pruebas de que jugadores de Veracruz se dejaron ganar en algunos partidos. — david medrano felix (@medranoazteca) March 16, 2020

“El día tres de diciembre que fue la junta yo estuve convocado llevaba todas las pruebas para demostrar amaños de partidos. Es un tema muy delicado, y siempre lo he dicho y en las reuniones que yo he querido aclarar siempre lo he dicho, aquí hay amaños de partidos. Se los comprobé”, declaró Kuri Grajales a Telemundo.

Fidel Kuri es la primer persona que se atreve a exhibir una de las más oscuras y conocidas historias del fútbol mexicano: el amaño de partidos. Ojalá se realicen las investigaciones pertinentes para aclarar los hechos denunciados. En el barco del jarocho desde este momento. pic.twitter.com/c9EH946iP1 — Mirrey Blue 👑 (@MirreyBlue) March 16, 2020

Asimismo, el ex propietario de los Tiburones Rojos expresó que desde un principio fue “incómodo” para los directivos de la FMF e indicó que si le hubieran pagado su “dinero” se hubiera ido “sin problemas”.

Si realmente Fidel Kuri tiene pruebas de amaños y trampas, solo tiene que presentarlas así de sencillo. — Raúl Orvañanos (@RaulOrvananos) March 16, 2020

“Desde que yo subo deportivamente a Liga MX no les pareció, soy el incómodo de la Federación. Tan sencillo que era decir te pagamos, no te queremos, y vete y sin problemas me hubiera ido con mi lana. Querían sacar un billete más, si me sacaron dinero de Mohamed Morales y Rafael Herrerías”, agregó.

Fidel Kuri revela amaños de partidos en la Liga Mx, acusa que fue perseguido por la Liga Mx y FMF

Por último, aseguró que fue “robado” por la FMF y por la Liga Mx debido a que le cobraron el IVA al pagar la multa por no descender tras conclusión del Clausura 2019. Fidel Kuri denunció que tuvo que desembolsar 139 millones 200 mil pesos, mientras que Lobos BUAP, equipo que realizó lo mismo un año antes, transfirió 120 millones de pesos.

Fidel Kuri 👔 aseguró tener pruebas de que jugadores del Veracruz 🦈 perdieron partidos a propósito 😮😮😮https://t.co/XuPygMeRW8 — Universal Deportes (@UnivDeportes) March 16, 2020

“El tema de las controversias hasta yo mismo los mandé, es un robo a despoblado. Si dicen que dieron 18 millones de pesos para cobrar controversias y a mí me cobraron 19 millones 200 mil pesos más por quedarme, 139 millones 200 para que me quedara. Me cobraron 19 millones 200 mil pesos más que a Lobos BUAP. No sospecho, ya lo tengo claro”, concluyó.

LO VOLVIÓ A HACER💥💥💥 Fidel Kuri soltó un bombazo y amagó a la Liga MX 💣💣😱 👉 https://t.co/wGATddu7GQ pic.twitter.com/5hiPnqHja0 — Esto en Línea (@estoenlinea) March 16, 2020

Fidel Kuri reapareció hace unas semanas al comunicar que demandaría a la FMF y a la Liga Mx por la desafiliación a la que se sufrió la franquicia de los Tiburones Rojos. Días más tarde, un juez aceptó la querella presentada por el orizabeño y de acuerdo a algunos reportes, habría llamada a declarar a directivos del futbol mexicano por este caso.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.