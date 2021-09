Fidel N no tiene deudas con el gobierno de Veracruz. Fidel N, ex dueño de los Tiburones Rojos de Veracruz, no tiene adeudos con gobierno del estado de Veracruz, pero si con otras federaciones que mantienen procesos en su contra, informó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

En conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, el mandatario explicó que en meses anteriores habían procedido legalmente, saliendo favorecidos.

“Con nosotros no tiene adeudos porque nosotros procedimos legalmente y ganamos, que es que nos devolvieran el estadio. Todo lo demás él lo tiene que cubrir, si tiene adeudos con muchas federaciones, no solo la mexicana, tiene otros”.

García Jiménez señaló que han sostenido reuniones con empresarios para “rescatar” al estadio Luis “Pirata” Fuente, pero no son convencidos por tener que pagar una multa aparte de su inversión por uso.

Fidel N no tiene deudas con el gobierno de Veracruz; revela Cuitláhuac Jiménez

“Por esa razón, no podemos incorporar al estadio como una sede de futbol profesional, porque tiene que venir un equipo y el empresario que trae ese equipo, tiene que pagar la multa a la federación. En eso estamos, con empresarios de hacerles ofertas”, indicó.

Es de recordar que el empresario Fidel N fue detenido este lunes 20 de septiembre por elementos de la policía ministerial que lo aprehendieron en Toluca y trasladaron a la Ciudad de México.

Esta detención ocurrió por tener un proceso legal con la empresa TV Azteca, luego de que pidiera un préstamo por la cantidad de 120 millones de pesos para presuntamente mantener al equipo de futbol en primera división.

“Si hay [empresarios], había dos ofertas y se desanimaron porque no hay ascenso, entonces decían que para qué invertir ahorita si lo que inviertan no va a repercutir a pelear el equipo por el ascenso, entonces me espero a cuando habrá el ascenso para meter el equipo. Bueno, eso es lo que quiero pensar que analizan los empresarios”, añadió.

Nota por Arantxa Arcos / El Dictamen

