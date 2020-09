Fidel Kuri mantiene el comodato del estadio Luis ‘Pirata’ Fuente. El estadio Luis ‘Pirata’ Fuente volverá a albergar partidos de futbol, cuando el Club Tiburón y Atlético Veracruz disputen su encuentros como local de la Liga de Balompié Mexicano (LBM) en esa cancha. Sin embargo, esto no hubiera sido posible de no contar con el aval de Fidel Kuri Grajales, quien mantiene el comodato del inmueble, tal como lo aceptó el gobierno del estado de Veracruz, pese a que ya no mantiene a la franquicia de los Tiburones Rojos en la Liga Mx.

El 🏟 Luis Pirata Fuente sigue en manos de Fidel Kuri. 😮 DETALLES 👇https://t.co/rOKDZa2JyC — ESPN.com.mx (@ESPNmx) September 9, 2020

ESPN dio a conocer la respuesta que hizo el gobierno de Veracruz a la petición del Club Tiburón para hacer uso del ‘Pirata’ Fuente. El documento, firmado por Ricardo Rodríguez Díaz, subsecretario de ingresos del estado, revela que Kuri Grajales se mantiene al frente de la administración del estadio.

Pelea por el Luis Pirata Fuente 🏟🦈 🗣"Me he visto en la necesidad de aclarar que no tengo relación alguna con este club e ignoro si existe por lo que le pido respetuosamente que de manera oficial se haga la aclaración": @fidelkugrahttps://t.co/1aAoIuBIBD — Esto en Línea (@estoenlinea) September 9, 2020

“Que si bien es cierto los inmuebles referidos son propiedad del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, no menos cierto es que, el día siete de abril de dos mil dieciséis las pasadas administraciones celebraron un Contrato de Comodato de los inmuebles señalados con la persona moral denominada ‘Promotora Deportiva del Valle de Orizaba A.C.’, figura jurídica que a la fecha no ha sido extinguida legalmente, por lo tanto, no es posible atender de forma unilateral su petición”, dice el documento.

Fidel Kuri mantiene el comodato del estadio Luis ‘Pirata’ Fuente, así lo confirmó el gobierno del estado de Veracruz

Pese a esto, Diego Bartolotta confirmó en entrevista con ESPN que negoció el uso del estadio Luis de la Fuente directamente con el gobierno del estado de Veracruz, por lo que rechazó haberse arreglado con Fidel Kuri. “Realizamos la gestión del estadio con el gobierno del estado y cualquier situación referente a la situación actual o futura lo deberías de checar directamente con ellos”, declaró el directivo de los Escualos de la LBM.

Día de intenso trabajo en el gimnasio preparándonos con toda la actitud 🏋️‍♀️ 💪🏼 ¡Vamos Piratas! …

Ver más pic.twitter.com/GZx0vQOqWz — C.D. Atlético Veracruz (@VeracruzPiratas) September 8, 2020

Atlético Veracruz fue el primer equipo en dar a conocer que jugará en el ‘Pirata’, empero, pueden perder este derecho en caso de que no se juegue la temporada de la LBM. En medio de todo esto, Atlético realizó su práctica de este miércoles en el coloso del fraccionamiento Virginia.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.