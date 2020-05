Fidel Kuri liquida sus adeudos en ‘abonos chiquitos’. En diciembre pasado, la Federación Mexicana de Futbol desafilió a los Tiburones Rojos dejando sin trabajo a cientos de personales. Los futbolistas pudieron acudir a los juzgados para tratar de cobrar sus salarios caídos. Sin embargo, los empleados quedaron a merced de la buena voluntad de Fidel Kuri.

Pese a que Kuri Grajales se consagró como el gran villano de la desgracia de los Tiburones Rojos, el empresario orizabeño mostró su lado humano y no dejó desamparada a sus ex trabajadores en medio la epidemia que vive el país por el COVID-19.

De acuerdo a la columna ‘Toque Filtrado’ de ‘Mediotiempo’, Kuri habría roto el cochinito para pagarle a sus empleados.

“Y es que desde el Puerto, un extiburón contó que Kuri Grajales, liquidó primero a los trabajadores que tenían sueldo bajo, quedándoles a deber solamente una quincena en algunos casos. Sin embargo, a empleados que tenían sueldos altos les ha ido pagando en los famosos “abonos chiquitos”, para tratar de ponerse al corriente”, señala la columna de ‘Toque Filtrado’.

“Aunque usted no lo crea, el ex dueño del Veracruz al menos no deja chiflando en la loma a quienes trabajaron con él sin reflectores, aunque cabe recordar que los futbolistas que le cobraban sueldos caídos y dobles contratos aún siguen sin recibir su dinero, aunque ahí la pelota ya están en cancha de la Femexfut, que es la que debe apurar el trámite con la afianzadora que vale como la garantía de dichos pagos”, abunda el texto.

Extraoficialmente se sabe que los ex jugadores no han recibido ni un peso por su paso en los Tiburones Rojos. El caso está en manos de la justicia y los futbolistas tendrán que ser pacientes si quieren ver el dinero en sus cuentas bancarias.

Fidel Kuri liquida sus adeudos en ‘abonos chiquitos’

Síguenos en Twitter @ElDictamen.

O si lo prefieres, en Facebook /ElDictamen.

Más noticias AQUÍ.