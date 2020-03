Fidel Kuri le da con todo a Jorge Pietrasanta. Fidel Kuri Grajales volvió a la carga y fiel a su estilo lanzó unas polémicas declaraciones. En esta ocasión en contra del comentarista de futbol de ESPN, Jorge Pietrasanta.

El empresario orizabeño, ex propietario de los Tiburones Rojos de Veracruz, aseguró que durante su aparición en el programa ‘Futbol Picante’ (3 de diciembre de 2018) fue imposibilitado de revelar las “pruebas” de los supuestos “amaños” de partidos en la Liga Mx.

Asimismo, acusó a Pietrasanta de proteger a Enrique Bonilla, presidente de la Liga Mx, y señaló que el directivo es “jefe” del ex cronista de la empresa Televisa.

Fidel, te aclaro, Bonilla no es mi jefe y por ende no me ordena nada (no inventes) no estoy de acuerdo en casi nada de lo que hace. Los tiempos de programas no dependen de mí, pero sí tienes esas pruebas, con gusto te apoyo a presentarlas. Abrazo!

— Jorge Pietrasanta (@J_Pietra) March 20, 2020