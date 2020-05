Fidel Kuri fue demandado por Sofimex en 2019. Este miércoles, Ignacio Suárez, periodista del diario ´Récord’, reveló que desde la temporada 2017-2018, los Tiburones Rojos no han pagado la fianza de cinco millones de dólares que pide la Liga Mx para poder participar en este campeonato. En medio de este escándalo, ESPN dio a conocer que la empresa ‘Afianzadora Sofimex’ habría demandado a Fidel Kuri Grajales, ex propietario de la franquicia de Veracruz.

La fianza fantasma de @ClubTiburones

-La ÚLTIMA que existe en expediente de @FMF EXPIRÓ en 2018

-¿Permitieron jugar SIN fianza VIGENTE la temporada 2019-20?

-Kuri, reta; pregúntale a Bonilla SI hay o NO y porqué.

Gracias por compartir. https://t.co/24VSHNVz7c vía @record_mexico — ignacio suarez (@fantasmasuarez) May 27, 2020

El 9 de mayo de 2019, Sofimex emprendió un pleito legal contra la “Promotora Deportiva del Valle de Orizaba”, razón social de los Escualos, debido a un incumplimiento de contrato. En enero de 2020, se realizó un acuerdo que benefició a este consorcio. Esta fue la segunda ocasión que esta afianzadora había demandado a los Tiburones Rojos. La primera vez ocurrió el 2 de abril del 2019, por la misma situación que llevó a un nuevo litigio.

Fidel Kuri fue demandado. 😱 👇 DETALLES 👇https://t.co/XtsFXwtV9n — Sportscenter en español (@SportsCenter_nt) May 27, 2020

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) informó a los ex elementos de Veracruz que no podían pagar las deudas, ya que la franquicia no formaba parte de este organismo, y señaló que Sofimex sería la responsable de desembolsar los cinco millones de dólares (fianza), con los cuales se liquidarían los pendientes.

Fidel Kuri fue demandado por Sofimex por incumplimiento de contrato

Sin embargo, en diciembre de 2019, la afianzadora se deslindó de esta responsabilidad y explicó que no tenía un acuerdo firmado con la FMF, por lo que no pagaría la cifra estipulada por la Comisión de Controversias.

⚽️: Los jugadores del desaparecido equipo Tiburones Rojos no han cobrado los salarios atrasados debido a dos motivos: la primera, la mala integración de los expedientes por parte de la Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales ante la Comisión de Controversias;…(1/2) pic.twitter.com/Egi4W9kQrn — José Juan Vázquez (@josejuanvazkez) May 27, 2020

“Nosotros estamos revisando el caso, no es la primera llamada que recibimos, pero los que les dice a ustedes la Federación Mexicana de Futbol es imposible. Esta les dice que nos demanden por las vías ordinarias para que nosotros les paguemos y eso no puede ser, ya que ustedes no tienen ningún vínculo con esta empresa (Sofimex); no tienen ningún contrato con nosotros, ustedes no son nuestros trabajadores”, declaró una persona de esta empresa a ESPN.

Los equipos deben presentar una fianza de 5mdd, como requisito para participar en la Liga MX, pero al parecer el Veracruz no lo hizo. Si no cumplía con el reglamento por qué lo dejaron participar. Fidel Kuri Grajales se carcajea y manda saludos a Bonilla, de Luisa y acredores. pic.twitter.com/lSJVYwNP5K — César Castellanos (@CastellanosBlee) May 27, 2020

Hasta este momento, ni la Liga Mx ni la FMF han mostrado la prueba de que exista la fianza. Mientras tanto, los ex futbolistas de los Tiburones Rojos siguen sin cobrar sus sueldos caídos y desconocen cuándo podrán cobrar el dinero adeudado.

