Fidel Kuri explota contra el Club Tiburón y su dueño. Fidel Kuri volvió una vez más a dar de qué hablar, al arremeter fuertemente contra el Club Tiburón, que participará en la Liga de Balompié Mexicano (LBM), así como contra su dueño, Diego Bartolotta, a quien acusó de presentarse como“prestanombre” del gobernador del estado de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez.

Pelea por el Luis Pirata Fuente 🏟🦈 🗣"Me he visto en la necesidad de aclarar que no tengo relación alguna con este club e ignoro si existe por lo que le pido respetuosamente que de manera oficial se haga la aclaración": @fidelkugra

A través de una carta dirigida al mandatario estatal, revelada por el periodista Alejandro Aguirre, Kuri Grajales expresó su malestar por la forma en que se ha dirigido Bartolotta y por la manera en que obtuvo el aval para poder hacer uso del estadio Luis ‘Pirata’ Fuente, el cual se mantiene en comodato del empresario orizabeño.

El nombre de #FidelKuri volvió a aparecer en el futbol mexicano, pero ahora fue en noticias que involucran a la Liga de Balompié Mexicano, donde el equipo del Club Veracruzano tendría que cambiar de nombre y logo si quieren usar el Estadio Pirata Fuente

“El señor Diego Bartolotta Camarillo se presenta como prestanombres de usted (Cuitláhuac García) y del secretario de finanzas (José Lima) de su gobierno y afirma que usted ya le entregó el estadio y hace lo que él dice. Así como cuando le conviene dice que el club es de mi propiedad y que él solo da la cara”, expresó el otrora propietario de los Tiburones Rojos.

Asimismo, Kuri Grajales aclaró que no tiene relación alguna con el Club Tiburón ni con Diego Bartolotta, por lo que pidió al gobierno de Veracruz aclarar si patrocina a esta franquicia de la LBM.

El @CVFTiburon deberá cambiar SÍ o SÍ su nombre y escudo para poder jugar en el estadio Luis Pirata Fuente. Aunque mediante el @GobiernoVer han ejercido presión para que se les otorgue el inmueble, necesitan la autorización de @fidelkugra.

“Me he visto en la necesidad de aclarar que no tengo relación alguna con este club e ignoro si existe por lo que le pido respetuosamente que de manera oficial se haga la aclaración correspondiente para deslindar responsabilidades o que se me informe por escrito que usted y su gobierno están patrocinando a dicho club”, agregó.

+ Gobierno de Veracruz reconoce que el Pirata Fuente y el CAR sigue en posesión de Fidel Kuri. + @CVFTiburon no tiene el aval para ocupar el inmueble, sólo la promesa de las autoridades para mediar con Kuri.

Alejandro Aguirre, corresponsal del diario ‘ESTO’, reveló que Fidel Kuri está molesto con Diego Bartolotta por el uso del nombre Club Tiburón, así como el logo del equipo, al cual asocia como una copia de los desaparecidos Tiburones Rojos. Además, el empresario orizabeño explotó tras conocer que el gobierno del estado aprobó la solicitud para que este conjunto juegue como local en la cancha del ‘Pirata’, pese la negativa de Kuri Grajales de prestar el inmueble.

