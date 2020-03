Fidel Kuri denuncia arreglo de juegos en los Tiburones Rojos. Tras revelar que en el futbol mexicano se arreglan partidos, Fidel Kuri Grajales fue más allá y señaló que la franquicia a la que encabezó durante más de seis años fue participe de estas prácticas. En entrevista con la cadena Telemundo, el empresario orizabeño acusó a algunos de los ex jugadores de los Tiburones Rojos de Veracruz de permitirse ganar.

Fidel Kuri 👔 aseguró tener pruebas de que jugadores del Veracruz 🦈 perdieron partidos a propósito 😮😮😮https://t.co/XuPygMeRW8 — Universal Deportes (@UnivDeportes) March 16, 2020

El otrora directivo del equipo aseguró que esta situación se originó debido a la falta de pagos al interior del club. Kuri Grajales aseguró que los futbolistas que se habían arreglado con anticipación con otras escuadras no recibían a tiempo su salario, mientras que los demás integrantes sí recibían su sueldo.

Hay jugadores de Veracruz que se dejaron ganar partidos 😱https://t.co/dOPbYpLrBC — MedioTiempo (@mediotiempo) March 16, 2020

“(La idea era pagarle) a los que no habían hecho convenio con otros clubes, a los que no decía ‘déjense ganar’, pero es meterse más en otras cosas…No sospecho (sobre arreglo de partidos), tengo pruebas. Es muy grave. Hay pruebas y las tengo”, añadió.

En otra parte de la entrevista con Telemundo, Kuri Grajales acusó que algunos de los ex jugadores de Veracruz fingían lesiones para no jugar. Asimismo, el otrora propietario del club rechazó que haya que mantenido deuda con todos los futbolistas y aseguró que le “tendieron la cama” sus propios elementos.

Fidel Kuri declaró en Telemundo que tiene pruebas de que jugadores de Veracruz se dejaron ganar en algunos partidos. — david medrano felix (@medranoazteca) March 16, 2020

“No es como lo pintaban. Unos sí y otros no era lo que decían (sobre salarios), el que se hacía el enfermo por un año, el que no quería jugar, el que ya había firmado un contrato con otro club tres o cuatro meses antes. La cama me la hicieron”, declaró.

Fidel Kuri habla de un tema muy delicado: el amaño de juegos.

Habrá que investigarlo.

La FMF tiene la obligación moral de salir al paso de las insinuaciones de un ex propietario de club de la Liga MX… — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) March 16, 2020

Kuri Grajales interpuso una demanda en contra de la FMF y de la Liga Mx por los cobros que le realizaron en los últimos meses así como por la desafiliación a la que se hizo acreedora la franquicia de los Tiburones Rojos.

