Fichajes en la Liga Mx tendrán costos más bajos por crisis sanitaria. Debido a la crisis financiera desatada por la pandemia de COVID-19, Enrique Bonilla, presidente de la Liga Mx, expresó que los costos de transferencias de jugadores en el balompié mexicano decrecerán y señaló que los clubes se deberán adaptar a esta situación.

Enrique Bonilla advirtió que los montos de fichajes bajarán en la Liga MX ⚽️https://t.co/4zyNvzDqf5 — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) May 26, 2020

“En cuanto a las contrataciones, creo que el mundo ya cambió, no sólo México, no solo la Liga MX, el mundo cambió a partir de esta pandemia, y las situaciones van a tener que ser diferentes, los montos de las operaciones que veíamos en el pasado no va a haber forma de verlas, y tenemos que adaptarnos todos a las nuevas circunstancias”, declaró el directivo a Fox Sports.

😖❌CALIFICACIÓN QUE "NO ES BUENA" PARA LA LIGA MX#LUPenCasa ¡Enrique Bonilla ya le puso número a la nota del futbol mexicano en el último año!https://t.co/d5YgvxMIHO — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) May 26, 2020

Sobre la decisión de cancelar el Clausura 2020, Bonilla rechazó que se haya acordado lo anterior para cuidar las finanzas de 18 equipos de la primera división. Asimismo, reiteró que esta determinación se tomó con la única finalidad de cuidar la seguridad y salud de todos los participantes en el balompié nacional.

“Sí hubiéramos querido cuidar el bolsillo exclusivamente de los clubes, hubiéramos metido los partidos con calzador para que pudieran cumplir con su compromiso con las televisoras, que cumplieran sus compromisos con los patrocinadores; se tomó la decisión de suspender pensando en la salud y la integridad de las personas”, añadió.

🚨!MIRA! | El 2022 Tendría Ascenso, Y Hasta Con 24 Equipos! Enrique Bonilla, Presidente De La Liga MX, Dijo Que El Ascenso Volverá Hasta El 2022, Y No Hasta El 2026, Siempre Y Cuando Cumplan Los Requisitos. También Agregó Que Se Podría Contar Con Hasta 22 O 24 Participantes. pic.twitter.com/SdqkI7vzxY — Skipping TV (@SkippingTv) May 26, 2020

La semana pasada, todos los equipos de la Liga Mx votaron a favor de la finalización anticipada del torneo, ante la imposibilidad de reanudar de inmediato las actividades por la contingencia sanitaria.

