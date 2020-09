FIA prohibe camisetas en podios de la F1.

La Federación Internacional de Automovilismo (FIA) prohibió el uso de camisetas y cualquier otra indumentaria que no sea el uniforme de competencia en las ceremonias del podio de la Fórmula 1 tras la polémica que provocó Lewis Hamilton en el GP de la Toscana.

En la ceremonia del podio donde Lewis Hamilton vistió una camiseta con la leyenda “Arresten a los policías que mataron a Breonna Taylor”, es que se decidió vetar este tipo de actitudes.

Esta acción del piloto británico provocó la revisión de la FIA para lo que deben ser los protocolos de la ceremonia del podio y por ello plantearon que desde el Gran Premio de Rusia no podrán utilizarse ni durante la ceremonia del podio, ni el procedimiento de entrevistas al terminar la carrera.

Tienen prohibido tener el traje de competencia abierto, debe estar cerrado hasta el cuello. Y además deben portar la mascarilla quirúrgica o la que el equipo les pueda proveer.

Pero no sólo para quienes vayan al podio, sino también al resto que deben respetar la disposición en las entrevistas que se otorgan al terminar la competencia.

Además Hamilton dijo que no ha hablado con las autoridades de la FIA acerca de ese tema. “En mundo y la generación más joven en particular es más consciente de que las cosas no son iguales y se necesitan cambios”. Comentó el piloto de Mercedes, “Así que se necesitan conversaciones con la gente y cosas como lo de Muguello (GP de la Toscana). Para que la gente inicie un análisis que quizá nunca hubiera tenido lugar de no haber sucedido”.

Finalmente supo que la resolución iba a tener lugar desde el jueves, “Si estoy de acuerdo con ellos o no, es irrelevante. Es sólo tratar de encontrar un terreno común y de cómo podemos hacerlo juntos, tal vez”.

