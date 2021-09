FIA aclara polémica sanción a Checo Pérez en Italia. Sergio Pérez y Red Bull estallaron por la sanción de cinco segundos que impuso la Fórmula 1 al mexicano y que le costó el podio en el Gran Premio de Italia. A dos días de este controvertido castigo, la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) dio a conocer su versión de los hechos.

Ante los dichos de Christian Horner, quien aseguró que los comisarios de la carrera no solicitaron a Pérez devolver la posición que ganó a Charles Leclerc con una maniobra polémica, Michael Massi, director de carrera de la FIA, reveló que en ningún momento el equipo austriaco consultó si se había incurrido en una falta.

“No, eso es incorrecto. No preguntaron al control de la carrera. Les sugerí que tal vez quisieran considerar devolver la posición, y dijeron que lo estaban viendo ellos mismos”, dijo Massi al ser cuestionado sobre este evento que despertó el enojo de Pérez y su equipo.

Horner, director de Red Bull, aseguró que la FIA no respondió al ser cuestionada en plena carrera sobre si debían devolver la posición. “Le preguntamos al control de carrera y no respondieron”, dijo el británico al término de la carrera en Monza.

…la maniobra que realizó Checo Pérez a Charles Leclerc fue al límite, pero legal y culpó a la FIA y control de carrera de no responder sus dudas sobre la maniobra.

Por su parte, Checo Pérez aseguró que no incurrió en ninguna falta, debido a que buscó evitar un accidente con el monegasco. “Era mi curva, si intentaba no cortar la pista, prácticamente íbamos a tener un incidente, 100% seguro. Por nuestro lado pensamos que habíamos tomado acción para no tener el contacto, al final nos perjudicó”, señaló el jalisciense.

Sergio Pérez finalizó en la tercera posición del Gran Premio de Italia, pero su controvertido adelantamiento sobre Leclerc fue castigado con cinco segundos, por lo que cayó hasta el quinto puesto.

