FGR gira orden de aprehensión contra Guillermo Álvarez. De acuerdo al diario ‘El Universal’, la Fiscalía General de la República (FGR) giró una orden de aprehensión durante la tarde del miércoles en contra de Guillermo Álvarez; presidente de Cruz Azul. El directivo de la Máquina sería acusado de “delincuencia organizada” y “operaciones realizadas con recursos de procedencia ilícita”.

Además de ‘Billy’, Víctor Garcés, cuñado de Álvarez, formaría parte de un grupo de cinco personas más que son requeridas por las autoridades por estos señalamientos. Dada la gravedad de los cargos que se imputan, una vez que sean detenidos deberán pasar tiempo en prisión en lo que se desahogan las primeras partes de su proceso legal.

Desde hace algunas semanas, Guillermo Álvarez ha estado bajo la lupa de las autoridades fiscales de nuestro país. El presidente de Cruz Azul sufrió el congelamiento de sus cuentas por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en medio de las pesquisas de las que fue sujeto. Esta dependencia argumentó; para que no fueran desbloqueados los recursos, del dirigente que la Agencia de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) formaba parte de las investigaciones en contra de ‘Billy’.

Según el columnista Javier Tejado Dondé, las autoridades han investigado desde hace tiempo los movimientos financieros irregulares de Álvarez Cuevas de los últimos años; los cuales ascenderían a mil 132 millones de pesos.

Debido a estos cargos, el certificado de afiliación de Cruz Azul podría ser revocado, lo que provocaría que de un plumazo se acabe su historia de más de 50 años en la primera división. Según el artículo ’17-G’ de la Liga Mx, un equipo podría ser desafiliado si uno de sus dueños o directivos “han incurrido en actos delictivos o de dudosa reputación, a juicio del Comité Ejecutivo”.

Sin embargo, a la luz de las investigaciones, Enrique Bonilla, presidente de la Liga Mx, declaró hace algunas semanas que la Máquina no será expulsada; debido a que no es el objeto de las investigaciones de la UIF.

Cruz Azul 🚂

Me asegura el entorno de Guillermo Álvarez, que hasta el momento no han sido notificados sobre la orden de aprehensión. Sin embargo, la orden ya fue girada por un Juez y no hay marcha atrás pic.twitter.com/KG19ITUYso

— Armando melgar (@armin91melgar) July 30, 2020