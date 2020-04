Ferrari fabrica válvulas para respiradores pulmonares.

En primer lugar serán donadas a los hospitales italianos que luchan contra el coronavirus.

La marca automovilística italiana Ferrari anunció este viernes un plan para fabricar válvulas para ventiladores pulmonares que serán donadas a los hospitales italianos que luchan contra el coronavirus.

El twitt posteado en redes sociales.

“Ferrari ahora produce válvulas de respiración y accesorios para máscaras protectoras en su planta de Maranello, a través de sus instalaciones de impresión 3D en apoyo de los trabajadores de la salud. Soluciones prácticas para ayuda inmediata donde se necesita”.

Ferrari is now producing respirator valves and fittings for protective masks at its Maranello plant through its 3D printing facilities in support of health workers. Practical solutions for immediate aid where it is needed. #Ferrari https://t.co/JkueMJxjk7 pic.twitter.com/c4ibBMN0bi

— Ferrari (@Ferrari) April 16, 2020