Fernando Quirarte no cree que se pueda reanudar el Clausura 2020. En los próximos días, la Liga Mx informará una posible fecha de reanudación de los entrenamientos y del Clausura 2020, según lo comentado anteriormente por Enrique Bonilla. Sin embargo, hay personajes del balompié mexicano que se muestran escépticos a un posible regreso de las actividades en medio de la epidemia por COVID-19.

No hay que precipitar las cosas… Fernando Quirarte mencionó estar igual que muchos aficionados, esperando el regreso a las canchas, sin embargo dejó en claro que el tema de la salud es primero y no ve viable que se adelanten vísperas🧐https://t.co/QDuFGQT50k pic.twitter.com/9gD4h6qLck — MARCA Claro (@MarcaClaro) May 9, 2020

Fernando Quirarte, ex jugador y ex entrenador, aseguró que la incertidumbre que se vive por la crisis sanitaria hace más complejo un eventual retorno del campeonato.

Fernando Quirarte: "No puedes atentar contra la salud de ningún ser humano" https://t.co/92o43YyVSw vía @MarcaClaro — Aldo Lara (@aldolara21) May 9, 2020

“Como veo la situación ahorita, como veo las curvas y que un día nos dicen una cosa y un día nos dicen otra, la verdad no. Lo veo complicado, lo veo difícil, no es fácil, se dice que no van a tomar agua de la misma botella, que no van a estar concentrados en el mismo cuarto”, declaró el ‘Sheriff’ en entrevista con Marca.

Asimismo, el ahora comentarista de Fox Sports expuso los factores adversos, y comunes en el futbol, que enfrentarán los jugadores mexicanos y pidió a la Federación Mexicana de Futbol que no exponga a sus elementos a un posible contagio de coronavirus.

#Video Fernando Quirarte rechaza la idea de reanudar la Liga MX por el coronavirus: https://t.co/8YCgHlpKfg — Lado.mx (@lado_mx) May 9, 2020

“No, por favor, acuérdense que esto es muy diferente, yo creo que el hecho de decir que se va a jugar puerta cerrada es muy complicado, está el sudor del jugador, los golpes, barridas, raspones, hay un sin fin de cosas. Entiendo a la Federación que quiere lo más pronto posible recuperar el tiempo perdido, pero repito, no puedes atentar contra la salud de ningún ser humano”, añadió Quirarte.

La pandemia de Covid-19 puso a las televisoras a negociar con los clubes de la @LigaBBVAMX los contratos por los derechos de televisión. https://t.co/gCkQByo4uj — CANCHA (@reformacancha) May 9, 2020

La Liga Mx no ha anunciado un plan para reanudar el Clausura 2020 y trabaja de la mano de la Secretaría de Salud para poder conocer la fecha adecuada para retomar las actividades futbolísticas en nuestro país.

