Fernando Ortíz asegura que Chivas le sorprendió.

El técnico de las Águilas reconoció que el planteamiento del Rebaño no lo esperaba.

América se llevó su tercer clásico tras vencer a Chivas 2-1 con goles de Henry Martín y Alejandro Zendejas. Después del partido, Fernando ‘Tano’ Ortíz dio a conocer que su rival lo sorprendió en distintos momentos dentro del terreno de juego; sin embargo, pese a las dificultades pudieron sacar el resultado para quedarse con los tres puntos en casa.

“Por momentos sí y por momentos no, me sorprendió el rival en ciertas formas en ciertos lugares del campo, a veces encontrábamos esos espacios, por momentos sí, por momentos no y a veces los clásicos se juegan como dentro del campo y no como lo planificas”, dijo el técnico azulcrema en conferencia de prensa.

Previo al partido, el técnico del América mandó un contundente mensaje a los futbolistas de Chivas que aseguraron que el Rebaño es el club más grande; sin embargo, dejó en claro que su objetivo no fue generar polémica.

“No quise crear este tipo de polémica, dije lo que pienso, cada quién tiene su opinión, ellos tendrán su argumento, en todo el mundo siempre cuando uno cataloga al más grande es por los logros, pero eso ya pasó, no fue mi intención generar ese debate”, sentenció.

Finalmente, Tano Ortíz dejó en claro que tras asegurar su boleto a la Fiesta Grandes, pues son líderes absolutos de la Tabla General, se trabajará para mantener esa contundencia dentro del campo para los siguientes partidos.

“Estamos dentro de la Liguilla, acá lo más importante es trabajar para mantener la intensidad y buscar el campeonato, es lo más difícil, si bien se ganó el partido más importante, ahora dependerá de mí mantenerlos metidos para llegar al 100 al juego del Puebla”, expresó.

Con este resultado el América se sigue posicionado como líder de la Tabla General y con diez partidos consecutivos sin conocer la derrota, mientras que el Rebaño se queda momentáneamente en la séptima posición con 22 puntos.

