Fernando Ortiz agradece racha positiva del América.

El técnico de las Águilas dijo que desde que asumió el cargo del equipo, sus pupilos entendieron su propuesta de juego.

Fernando Ortiz, director técnico del América, destacó la entrega y trabajo de sus jugadores y señaló que desde que asumió el cargo al frente del equipo entendieron la idea de juego que ha llevado a las Águilas a hilvanar cuatro triunfos en el Grita México C22 de la Liga MX.

“Ganamos en una cancha muy difícil, quiero destacar a mis jugadores, el sacrificio, la calidez humana. Desde el momento que asumí ellos entendieron y se vieron reflejados en el marcador y en el partido”.

“Palabras de agradecimiento a ellos y hay que seguir así, con humildad, trabajo, sacrificio, compañerismo, los jugadores que estuvieron hoy muestran que hay compromiso con la institución y con ellos mismos”. Indicó el estratega argentino en conferencia de prensa este viernes tras vencer a Xolos de Tijuana en la Fecha 14.

Finalmente, señaló que no importa que los delanteros no marquen, pues resalta que en el América son un equipo y que jugar en la cancha sintética de Tijuana no es sencillo.

“No importa quién convierta el gol, importa el equipo, a Fede (Viñas) no le toca hoy marcar, pero ayudó mucho al equipo. No me gusta dar nombres propios, hago análisis del equipo, respondió en una cancha difícil, no es fácil venir a esta cancha sintética”.

Finalmente, “eso fue muy destacado para mis jugadores, eso destaco y no esa falta gol de los delanteros”, indicó Fernando Ortiz.

