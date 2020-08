Fernando Alonso quiere conquistar las 500 Millas de Indianápolis. Para Fernando Alonso no hay imposibles. El dos veces campeón de la Fórmula largará en la posición 26 en la edición 104 de las 500 Millas de Indianápolis. Pese a no contar con un privilegiado puesto, el asturiano confía en cuajar una remontada épica.

Alonso, que en 2021 será piloto de Renault en la F1, saldrá en la novena fila cerca de grandes nombres como Simon Pagenaud o Hélio Castroneves, pero el ovetense confía en el ritmo de carrera para remontar este domingo.

“Cruzar la línea un centímetro por delante de los demás, ése es el único objetivo. Creo que va a ser un desafío para todos. El coche de este año es desafiante a la hora de seguir a otros coches y también para configurarlo. Además, va a hacer más calor el domingo, así que creo que hay muchos factores que harán la carrera complicada para todos”, explicó Fernando Alonso.

“Nosotros simplemente tenemos que confiar en la estrategia, el ritmo, la suerte… y hay que tratar de buscar el mejor set-up para tener un coche rápido en la parte final de la carrera. Salimos atrás, lo cual es más desafiante, pero nos encantan estas cosas”, abundó el español durante el ‘Carb Day’ para el micrófono de la NBC.

