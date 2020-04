Félix Fernández confía que Atlante vuelva a la Liga MX. En medio de la polémica por la desaparición del Ascenso MX, Félix Fernández sueña en grande. El ex portero de la Selección Mexicana espera que el equipo de sus amores, el Atlante, regrese al máximo circuito.

Para el ahora comentarista, no importa si la directiva de los Potros de Hierro tiene que desembolsar dinero para ascender.

“Al Atlante le importa estar en la Liga MX, los dueños quieren estar en el lugar que merece el equipo y a mí no me importa si pagando se sube, no soy tan romántico”, declaró Félix Fernández en entrevista con W Deportes.

El ex arquero mencionó que la directiva busca ‘cabalgar’ al máximo circuito. Sin embargo, de momento aún no hay nada confirmado.

“José Antonio García está plenamente convencido al igual que yo, que una marca tan fuerte como el Atlante no puede desaparecer así, el Atlante y lo sé de voz de parte de los dueños actuales tiene como objetivo la Liga MX, es decir la Primera División y regresar, porque ya son seis años en el Ascenso, ese es el objetivo principal por eso invirtieron y compraron el equipo, pero hasta hoy no hay nada oficial, todos son rumores y especulaciones, por eso el Atlante no ha hecho un comunicado oficial”, comentó el guardameta.

Félix Fernández confía que Atlante vuelva a la Liga MX

Revienta la Liga de Desarrollo

A su vez, Félix Fernández aprovechó el espacio para ‘reventar’ la idea de la Liga de Desarrollo. Para el ex guardameta el proyecto es ‘absurdo’. Además tachó de arriesgada la decisión de abolir el Ascenso MX.

“Claro que sería una desgracia (Terminar con el Ascenso) y además, porque creo que todo el futbol mexicano, menos los que están hoy dentro de la liga, todos piensan que no sería atinado tomar esa decisión porque como se decía”, apuntó Félix.

El mítico portero señaló que una decisión absurda convertir el Ascenso MX en una Liga de Desarrollo.

“Una Liga de Desarrollo es totalmente absurda si ya tienes una Sub20, una Sub17, una Sub15 e incluso hasta una Sub13 en todos los equipos, sería completamente contradictorio hacer una liga con jugadores de 23 años, por supuesto que necesita cambios la división de Ascenso, ninguna segunda división de las otras ligas puede contar para empezar con 12 equipos, pero al igual que nos manifestábamos hace unos años, la Liga MX no te da para 20 equipos, ya se ha comprobado una y otra vez”, sentenció Fernández.

