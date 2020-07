Felipe Pardo enciende las redes sociales con polémico mensaje. Felipe Pardo hizo explotar las redes sociales durante la noche del viernes, tras disputar la Copa Telcel con Pachuca. El jugador colombiano arremetió con un mensaje en su cuenta de Twitter contra Toluca, su exequipo, sin embargo, la polémica publicación no habría sido realizada por el elemento de los Tuzos, sino por una persona que manejaba sus perfiles.

¡AHORA RESULTA!🙄 Según Felipe Pardo, los tuits de ayer tirandole veneno a su ex-equipo Toluca los puso su CM Por la forma en que estaban escritos no fue un CM, fue él, pero hoy en día existe mucha gente que no quiere asumir responsabilidades de sus actos https://t.co/InS75RVie7 — Analistas (@_Analistas) July 18, 2020

Este sábado, Pardo dio a conocer que tuvo que despedir a su comunnity manager por ese exabrupto y aseguró que a partir de este momento operará personalmente sus redes sociales. Asimismo, pidió una disculpa por el mensaje que se originó desde su perfil.

Ahora yo manejaré mis redes y departe de él pido disculpas por lo hizo pic.twitter.com/Y9b7em2wO7 — Felipe Pardo (@FelipePardo17) July 18, 2020

“Me acabo de enterar, ahora que me levanto veo todo lo que sucedió, la persona que me maneja las redes ayer me puso un tuit que fue de mi total desagrado hasta ahora que lo veo”, declaró Pipe en un video colgado en su cuenta de Twitter. “Ahora yo manejaré mis redes y de parte de él pido disculpas por lo hizo”, añadió el colombiano.

Felipe Pardo enciende las redes sociales con polémico mensaje, el jugador asegura no escribió dicha publicación

Durante la noche del viernes, el usuario de Twitter de Felipe Pardo respondió sarcásticamente a un aficionado de Toluca, conjunto al que llegó a la Liga Mx. “Ya veremos cómo le va a tu equipo”, contestó Pipe a un usuario que criticó su estilo de jugar futbol.

Y ahora Felipe Pardo lanzandole veneno al Toluca (borró el tuit) ¿Está de moda ser malagradecido? 🤔 pic.twitter.com/hb5IOkdMBt — Analistas (@_Analistas) July 18, 2020

Hace algunos días, Felipe Pardo fue traspasado desde los Diablos Rojos a Pachuca. El atacante cafetalero reveló tras su pase que José Manuel de la Torre fue el responsable de su salida de Toluca, debido a que no lo iba a contemplar para tener un rol importante en el conjunto mexiquense para el torneo Guard1anes 2020.

Síguenos en Twitter @ElDictamen.