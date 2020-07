Felipe Pardo culpa al Chepo de la Torre por su salida de Toluca

View this post on Instagram

Hoy mi vida toma otro rumbo, lamentablemente el cuerpo técnico no me tenía en sus planes para este torneo. No es un Adiós si no un Hasta Luego, le agradezco a todos los hinchas que me apoyaron y los q me siguen apoyando, me voy feliz de haber podido compartir con compañeros, utileros y médicos que fueron personas maravillosas. Dios los Bendiga 💪🏾🙏🏻👹