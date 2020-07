Felipe Baloy defiende a Oribe Peralta de las críticas. Desde su llegada a Chivas, Oribe Peralta ha sido criticado por su falta de goles y por su evidente ritmo de juego. Debido a esto, un excompañero del Cepillo salió en su defensa y aclaró que el delantero no tiene que demostrar nada a nadie. Felipe Baloy lamentó el mal momento que ha vivido Peralta con el Rebaño Sagrado y recordó las cualidades del coahuilense.

Su excompañero Felipe Baloy🇵🇦se hartó de que critiquen a su @OribePeralta y fustigó a los "haters" del Cepillo en la entrevista con @mediotiempo 🔥🔥 ¿Tiene razón?👊👊 https://t.co/F00M9oKMtk — Chivas Pasión (@ChivasPasioncom) July 19, 2020

“Sí claro, Oribe es un gran jugador, creo que Oribe no tiene que demostrarle nada a nadie, si en Chivas no le ha ido bien es por otra (cosa), pero lo que sí sé es que Oribe es un hombre trabajador, un jugador que siempre quiere dar lo mejor para sus equipos, y lastimosamente no ha tenido la continuidad o los goles que había tenido en los otros equipos en los que había estado”, declaró Baloy en entrevista con el portal ‘Mediotiempo’.

Que mejor que iniciar la semana, escuchando a Felipe Baloy en nuestro #PodcastGuerrero ▶Dale play y escucha las grandes anécdotas de quien fue un gran referente por su paso en @ClubSantos https://t.co/ppc3w8fOqm pic.twitter.com/TMeIXpm72d — TSM Oficial (@TSMoficial) July 13, 2020

El panameño aseguró que al ‘Hermoso’ no se le puede pedir mucho en Chivas, aunque aceptó que no ha sido tan productivo como se esperaba. “Yo creo que a Oribe no se le puede pedir o exigir mucho, él hace el trabajo, lastimosamente los goles no le han llegado como en los otros equipos que ha jugado”, agregó.

Por último, Felipe Baloy descartó recomendar a Oribe Peralta que se retire, tal como han expresado algunos periodistas en los medios de comunicación, y enfatizó en que el Cepillo aún cuenta con las cualidades para continuar con su carrera.

“Yo lo veo muy bien, nadie puede decirte ‘es que ya se tiene que retirar este, o el otro’. Oribe tiene todavía toda la calidad, las ganas y el entusiasmo de jugar al futbol y en el momento de que él pierda eso él mismo lo va a saber y va a decir el tiempo que se tenga que retirar”, finalizó.

