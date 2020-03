Felipe Baloy confiesa que jugó la final de la Liga MX con playera prestada. En medio de la crisis mundial debido al COVID-19, los equipos de la Liga MX se han acercado a sus aficionados de manera virtual.

Santos Laguna rompió el hielo de la ‘cuarentena’ con un hilo de curiosidades donde apareció la curiosa anécdota de Felipe Baloy.

“El último por hoy: Cuando Baloy choca con Basanta y tiene que cambiar su camiseta en la Final 12, algunos cuentan que como se equivocaron de camiseta, un familiar de @pinbaloy23 le aventó otra desde la tribuna jaja. Nunca lo creí. A ver si Felipe desmiente o confirma ese chisme!”, preguntaron en Twitter.

El último por hoy:Cuando Baloy choca con Basanta y tiene que cambiar su camiseta en la Final 12,algunos cuentan que como se equivocaron de camiseta , un familiar de @pinbaloy23 le aventó otra desde la tribuna jaja 🤣 Nunca lo creí. A ver si Felipe desmiente o confirma ese chisme! pic.twitter.com/TokiYAn4QB — Jersey Santos Laguna – Andrés (@JerseySantosLag) March 20, 2020

Ante la duda, fue el propio Baloy quien resolvió el misterio.

“Que tal Amigo, la anécdota es cierta. Mi hermano y otros amigos habían llegado un día antes a ver la final. Yo les di camisetas oficiales a todos con nombre y número igual a la que usábamos nosotros”, relató Baloy.

Que tal Amigo, la anécdota es cierta mi hermano y otros amigos habían llegado un dia antes a ver la final y yo le di camisetas oficiales a todos con nombre y número igual a la que usábamos nosotros y en esa jugada el utilero me entrega una camiseta, (sigue..) https://t.co/D2nenOrqzq — Pinbaloy (@pinbaloy23) March 20, 2020

“En esa jugada el utilero me entrega una camiseta que no era la mía. Mientras mis compañeros trataban de limpiar la que tenía me llega una camiseta que hasta ese momento no sabía de donde había salido. Tenía mi número y nombre me la puse, el árbitro la reviso y me deja entrar”, cuenta Baloy.

El panameño relató que no se dio cuenta que la playera le fue prestada por un familiar hasta la celebración.

“Termina el partido y no es hasta que estamos en la celebración que mi compadre felicita a mi hermano por la reacción que tuvo. Yo no sabía que había pasado, y el empieza a contarme que mi hermano se quita su camiseta y la tira al banco y con esa termino el partido”, compartió Baloy.

En aquella ocasión, Santos Laguna doblegó 3-2 en el global a Rayados de Monterrey, para consagrase campeón del Torneo Clausura 2012.

