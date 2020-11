Felices en Italia porque Chucky no viaja lejos con el TRI.

En Nápoles ven ‘innecesario’ jugar partidos amistosos por la pandemia de COVID-19.

Raffaele Auriemma, conocido periodista y comentarista deportivo italiano, agradece que Hirving ‘Chucky’ Lozano no recorrerá muchos kilómetros y se mantendrá en Europa para los juegos de Fecha FIFA de la Selección Mexicana ante Corea del Sur y Japón.

“Los desafíos contra Corea del Sur y Japón se jugarán en Europa: gracias a Dios, esto ya me consuela. Porque Lozano no volará a América para jugarlos”, declaró para ‘Voce di popolo – The network swells’, emitido en las frecuencias de Radio Marte.

Mientras tanto, ‘Chucky’ se une al Tri pensando en sumar sus primeros minutos ya que durante este 2020 no ha jugado en los tres partidos pasados y su último duelo con el combinado nacional mexicano fue ante Panamá en la Concacaf Nations League.

“Hirving Lozano estará ocupado con su selección en dos amistosos y me pregunto qué sentido tiene convocar jugadores y hacerlos viajar, en este período como este”. Delicado, para fósforos de este tipo “, sentenció.

Las palabras del recordado ‘comentarista-aficionado’ de los partidos del Napoli se derivaron debido a que no considera una buena alternativa hacer viajar lejos a los jugadores en plena pandemia.

“Personalmente, con una pandemia de Covid aún en curso, habría evitado partidos innecesarios”, sentenció.

El delantero mexicano ya se unió al resto de sus compañeros bajo la dirección técnica de Gerardo ‘Tata’ Martino para los compromisos internacionales.

Por su parte, Raúl Jiménez aseguró que el llamado a Selección Nacional no lo desconcentra de sus objetivos con los Wolves en la Premier League.

