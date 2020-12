Federico Viñas revela los problemas que tuvo con el COVID-19. Federico Viñas se perdió las últimas jornadas del Guard1anes 2020 tras contraer COVID-19 y aunque regresó para la liguilla, América fue rápidamente eliminado del torneo. A casi dos meses de haber enfermado, el delantero uruguayo reveló los síntomas que padeció y las dificultades que sufrió con el padecimiento.

Federico Viñas perdió tres kilos debido al #COVID19 ⚽😷👇https://t.co/cGkvMEXFIf — AS México (@ASMexico) December 16, 2020

“Sí, me dio COVID. Lamentablemente me dieron casi todos los síntomas, mi cuerpo lo resintió un poco porque perdí tres kilos. Cuando volví tenía nerviosismo, como si fuera la primera vez. Fue algo lindo reencontrarme con mis compañeros. Hoy me encuentro bien físicamente y me encuentro muy bien”, expresó Viñas en entrevista con la cadena Fox Sports.

Ante la nueva oportunidad de ganar un título para las Águilas, el delantero mencionó que sería un “fracaso” no poder obtener la Liga de Campeones de la Concacaf y expresó su confianza en poder dar una alegría a la afición azulcrema tras el papelón consumado en la liguilla del Guard1anes 2020.

“La institución te lo pide por la historia, es el más ganador de México. Si no ganamos sería un fracaso total, porque en la Liguilla no hicimos lo que esperábamos todos. Primero Dios es que nos vaya bien en este campeonato y esperamos darle una alegría a la gente, que se lo merece. Fue duro, que quedáramos en el camino contra el rival tradicional, pero hay que pasar la página. Hoy tenemos una nueva oportunidad en este campeonato”, añadió.

Federico Viñas se ausentó de los entrenamientos del día de hoy debido a que aún no ha sido entregada su prueba del COVID-19. Se espera que en las próximas horas se confirme o se descarte su participación para el partido de mañana frente al Atlanta United. 🦅😷#LosMásGrandes 💙 pic.twitter.com/9l7sp2DVeK — LosmasgrandesMX (@LosMasGrandesMX) December 16, 2020

Esta noche, América se medirá en el juego de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf ante Atlanta United. Las Águilas llevan una cómoda ventaja de tres goles.

