Federico Viñas protagoniza un choque cerca de las instalaciones de América. A escasos dos días del Clásico Joven, Federico Viñas dio de qué hablar, aunque no fue en los entrenamientos. En redes sociales, un usuario reportó que el goleador de América protagonizó un percance automovilístico a solo dos cuadras de las instalaciones de las Águilas en Coapa. El cibernauta aseguró que el futbolista manejaba con exceso de velocidad previo al choque.

Amigos el jugador del @ClubAmerica Federico Viñas acaba de chocar el auto en donde estaba mi mamá y el del seguro esta de prepotente diciendo que mi mamá está invitando una lesión, el venía a mucha velocidad en una calle a un costado de Prepa 5. pic.twitter.com/NM9g7nydHp — Roa Bntt (@RoaBntt) September 25, 2020

“(Federico Viñas) acaba de chocar el auto en donde estaba mi mamá y el del seguro está de prepotente diciendo que mi mamá está inventando una lesión, él venía a mucha velocidad en una calle a un costado de Prepa 5”, expresó el tuitero.

Nos acercamos al conductor en este caso Federico y niños quiso apoyar precionando al seguro, argumentándo lo mismo y que él ya no tenía nada que ver. Por eso el enojo y descontento, si acepto su culpa del choque pero no se quería hacer responsable. — Roa Bntt (@RoaBntt) September 25, 2020

Asimismo, el usuario (@RoaBntt) detalló que el uruguayo aceptó la responsabilidad en el percance vial, empero, no quiso asumir las consecuencias del choque, azuzado por el agente de la aseguradora, por lo que externó su descontento en otro tuit en el que narró los eventos posteriores al accidente.

“Nos acercamos al conductor en este caso Federico y no quiso apoyar presionando al seguro, argumentando lo mismo y que él ya no tenía nada que ver. Por eso el enojo y descontento, si aceptó su culpa del choque, pero no se quería hacer responsable”, agregó el cibernauta.

Nos dio el pase para el hospital pero su prepotencia es tan grande y su manera de manejar a alta velocidad imprudente. pic.twitter.com/x3lclyalqt — Roa Bntt (@RoaBntt) September 25, 2020

Por último, el usuario compartió algunas imágenes del incidente, en las que se aprecian los daños que hubo en los vehículos. América jugará el domingo por la noche ante Cruz Azul, en un duelo que tiene implicaciones directas en los primeros puestos de la clasificación.

