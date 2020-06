Federico Viñas asegura que no piensa en el futbol de Europa. Federico Viñas se ganó el respeto y cariño de la afición de América con base en goles y buenas actuaciones. Por este motivo, la directiva Azulcrema compró su carta y lo premió con un nuevo contrato que liga con el equipo hasta 2024. Pese a que su futuro es muy prometedor, el delantero no piensa en emigrar a Europa y asegura que desea dejar huella con las Águilas.

“Yo no pienso en Europa, yo estoy muy feliz acá, América me da todo lo que el jugador desea, yo me enfoco día a día acá, tenemos todo precioso, cancha, estadio y todas las instalaciones y Europa ya llegará algún día”, expresó el atacante sobre su paso por el conjunto de Coapa.

El charrúa detalló que buscará el campeonato de goleo en el Apertura 2020, sin embargo, mencionó que no es el único delantero en el equipo que tiene en mente convertir un gran número de tantos.

“Si (siente compromiso). Trataré llegar a ser campeón de goleo pero Henry (Martín) y Roger (Martínez) también están preparados y yo creo que todos los delanteros que estamos acá queremos ayudar con goles y todos trataremos de buscar ese campeonato de goleo”, agregó Viñas.

Por último, Fede acabó con la polémica que inició América sobre el mejor número 24 de la historia del club, dígito que él porta, y señaló a Oribe Peralta, quien utilizó ese número durante su etapa con los Azulcremas, como merecedor de este título. “No creo ser el (mejor) 24 de la historia (del América). Oribe Peralta es un grande, tiene mucha trayectoria en esto del fútbol. Él ha ganado campeonatos, ha ganado muchos títulos”, concluyó.

