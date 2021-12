Federico Solís: Tengo ventaja para ser campeón.

El piloto de Zacatecas, Federico Solís de FX Winning, aclaró que los 27 puntos que tiene sobre el potosino Enrique Reyna, son una ventaja para obtener el campeonato de la F5.

“Solamente tengo que cruzar la meta detrás de él, aunque no me gusta especular, no debo arriesgar y luego quedarme sin nada. Quiero recuperar la corona que obtuve en 2014 cuando era F-1800”, expresó Solís.

Federico habló también sobre que en Zacatecas están surgiendo pilotos que destacan como Pepe Arellano que puede quedar como campeón de la GTM Pro 2, o Mateo Girón, que lo está haciendo muy bien en la F5.

Sobre el hecho que la F5 reúna una gran cantidad de pilotos en cada carrera dijo que algunos cambios que se le hicieron al reglamento fueron muy bueno y eso provocó que algunos que se habían retirado, regresaran.

Adem,ás El piloto FX Winning, hizo saber que pilotos de Zacatecas ya se acercaron a los Girón que son los propietarios del autódromo. Para que se le realicen los arreglos que se requiere y la Súper Copa regrese a esa ciudad del país.

“Espero con ansias la carrera de este fin de semana en Puebla y quiero invitar a todos los aficionados al Miguel E. Abed porque será un gran día Racing”, concluyó Solís.

Finalmente el actual monarca de la Mexbike Expertos, Ernesto Fernández de KAWASAKI MIRAMONTES, FURYGAN, BARBAS RACING GARAGE. Dijo que dejará la corona sabiendo que hizo todo lo que está a su alcance para retenerla.

